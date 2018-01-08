Какие имена дают новорожденным в Молдове

Наиболее популярными оказались имена Давид и Софья.

Так, согласно Службе гражданского состояния, Давидами были названы более 900 новорожденных мальчиков. Далее следуют имена Максим (820) и Александр (663), сообщает publika.md.

Софьями родители назвали около 1100 девочек. Далее следуют Дарья, Анастасия и Александра.

Не обошлось в 2017 году и без необычных имен. Так, мальчиков стали называть Алистор, Алфер, Анас и Амилиан, а девочек – Анеса, Антония-Милена, Амина-Лия или Антуанетта.