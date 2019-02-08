Какая погода ожидает жителей Молдовы в выходные дни

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Завтра по всей стране ожидается облачность. В некоторых районах не исключается возможность тумана, будет дуть слабый южный ветер.

В Бельцах, Бричанах и Сороках метеорологи обещают 1-2 градуса тепла. В Оргееве воздух прогреется до 3-х градусов. 4 °C ожидаются в Тирасполе, 5 °C – в Леова. В Комрате и Кагуле столбики термометров покажут 6 °C.

В столице этой ночью ожидается 3 градуса мороза, а завтра днём воздух прогреется до +4 °C. В ближайшие дни ожидается до +9 °C, однако ночью может быть до 5 градусов мороза, передаёт publika.md.