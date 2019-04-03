Как защитить свой телефон от карманников: советы полиции

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В большинстве случаев преступления стали возможными вследствие халатного отношения пострадавших граждан к сохранности своих телефонов. К примеру, когда граждане оставляют свои телефоны в общественных местах без присмотра, в результате чего телефон становится легкой добычей злоумышленника.

Управление полиции Гагаузии сообщает, что самый простой способ расстаться со своим мобильным телефоном – это оставить его без присмотра, на виду у окружающих в ресторане, баре, транспорте, в магазине и т.п. В дальнейшем преступнику не составит никакого труда продать украденный телефон даже при отсутствии зарядного устройства и инструкции кому-либо из беспечных покупателей по выгодной цене.

В связи с этим полицейские рекомендуют не покупать у незнакомых лиц телефоны, так как, не подозревая того, можно стать пособником преступления. К тому же правоохранительные органы впоследствии изымут телефонный аппарат для возврата его законному владельцу, а деньги возвратят только в судебном порядке в случае задержания преступника.

Обезопасить себя и избежать покушения на мобильный телефон возможно, если соблюдать простые правила:

не оставляйте телефон без присмотра в ресторане, кафе, транспорте, в магазинах, не доставайте его в вечернее и ночное время на остановках и в автобусах. Не разговаривайте по телефону на улице, особенно, если вы идете один (одна);

не давайте звонить со своего мобильного телефона незнакомым людям. Проинструктируйте своих детей, как вести себя в такой ситуации, поскольку подростки чаще всего становятся жертвами злоумышленников;

не носите телефон в сумке, других доступных для хищения местах. Наиболее надежным местом являются внутренние карманы вашей одежды;

в целях сохранности вашего имущества, будьте бдительнее и не оставляйте ваше имущество без присмотра, даже на короткое время, ведь этим кто-нибудь обязательно воспользуется.

Полиция рекомендует в слуачае, если у вас украли телефон, как можно скорее сообщить об этом в Службу «112». Чем меньше времени пройдет с момента совершения преступления, тем больше шансов задержать злоумышленника по горячим следам.