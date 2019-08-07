Как защитить свой дом от грабителей во время отпуска? Советы полиции

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По данным полиции, большинство квартирных краж совершаются спонтанно. Вор замечает открытое окно, незапертую дверь или отсутствие системы сигнализации, и это побуждает его идти на преступление.



Так, за первые шесть месяцев текущего года было совершено 1 533 кражи со взломом, большинство из которых произошли в сельской местности.

В целях снижения случаев совершения краж во время летних каникул полиция рекомендует гражданам:

установить домофон у входной двери в подъезд;

установить хорошее освещение в подъездах и на лестницах;

установить сигнализацию в доме;

подключить сигнализацию к устройству мониторинга;

защитить окна решётками, если вы живете на первом этаже или в доме на земле;

закрыть окна и двери при выходе из дома;

сменить замки, если вы потеряли ключи.

Если вы заметили подозрительного человека, выходящего из подъезда с подозрительными предметами, постарайтесь запомнить как можно больше его примет и срочно звоните в полицию.

Как действовать, если вы стали жертвой квартирной кражи?

Не паникуйте, вызовите полицию и старайтесь не трогать улики, оставленные преступником;

Предоставьте полиции как можно больше информации о возможном подозреваемом и похищенном имуществе.

Эти простые, но весьма полезные советы помогут защитить ваш дом во время отпуска или длительного отсутствия.