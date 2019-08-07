Как защитить свой дом от грабителей во время отпуска? Советы полиции

По данным полиции, большинство квартирных краж совершаются спонтанно. Вор замечает открытое окно, незапертую дверь или отсутствие системы сигнализации, и это побуждает его идти на преступление.
Так, за первые шесть месяцев текущего года было совершено 1 533 кражи со взломом, большинство из которых произошли в сельской местности.
В целях снижения случаев совершения краж во время летних каникул полиция рекомендует гражданам:
- установить домофон у входной двери в подъезд;
- установить хорошее освещение в подъездах и на лестницах;
- установить сигнализацию в доме;
- подключить сигнализацию к устройству мониторинга;
- защитить окна решётками, если вы живете на первом этаже или в доме на земле;
- закрыть окна и двери при выходе из дома;
- сменить замки, если вы потеряли ключи.
Если вы заметили подозрительного человека, выходящего из подъезда с подозрительными предметами, постарайтесь запомнить как можно больше его примет и срочно звоните в полицию.
Как действовать, если вы стали жертвой квартирной кражи?
- Не паникуйте, вызовите полицию и старайтесь не трогать улики, оставленные преступником;
- Предоставьте полиции как можно больше информации о возможном подозреваемом и похищенном имуществе.
Эти простые, но весьма полезные советы помогут защитить ваш дом во время отпуска или длительного отсутствия.