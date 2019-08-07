Как защитить свой дом от грабителей во время отпуска? Советы полиции

Как защитить свой дом от грабителей во время отпуска? Советы полиции

По данным полиции, большинство квартирных краж совершаются спонтанно. Вор замечает открытое окно, незапертую дверь или отсутствие системы сигнализации, и это побуждает его идти на преступление.

Так, за первые шесть месяцев текущего года было совершено 1 533 кражи со взломом, большинство из которых произошли в сельской местности.

В целях снижения случаев совершения краж во время летних каникул полиция рекомендует гражданам:

  • установить домофон у входной двери в подъезд;
  • установить хорошее освещение в подъездах и на лестницах;
  • установить сигнализацию в доме;
  • подключить сигнализацию к устройству мониторинга;
  • защитить окна решётками, если вы живете на первом этаже или в доме на земле;
  • закрыть окна и двери при выходе из дома;
  • сменить замки, если вы потеряли ключи.

Если вы заметили подозрительного человека, выходящего из подъезда с подозрительными предметами, постарайтесь запомнить как можно больше его примет и срочно звоните в полицию.

Как действовать, если вы стали жертвой квартирной кражи?

  • Не паникуйте, вызовите полицию и старайтесь не трогать улики, оставленные преступником;
  • Предоставьте полиции как можно больше информации о возможном подозреваемом и похищенном имуществе.

Эти простые, но весьма полезные советы помогут защитить ваш дом во время отпуска или длительного отсутствия.

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