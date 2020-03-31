Как защитить себя от коронавируса в магазине и аптеке: советы НАОЗ

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В период пандемии очень важно соблюдать все рекомендации специалистов. Ежедневно нам рассказывают об основных советах ВОЗ: часто мыть руки с мылом, прикрывать рот при кашле и чихании, не трогать лицо, соблюдать социальную дистанцию, оставаться по возможности дома. Однако периодически гражданам приходится выходить на улицу для того, чтобы купить продукты или лекарства. В этом случае очень важно соблюдать правила нахождения в магазине и аптеке в период пандемии. Список этих рекомендаций подготовило Национальное агентство общественного здравоохранения.

Так, НАОЗ рекомендует отправлять за покупками одного члена семьи, а не ходить туда всем. Выбирать для этого нужно ближайший магазин или аптеку. Очень важно в период пандемии избегать больших скоплений людей в помещениях и в транспорте.

– Будьте солидарными и узнавайте у своих пожилых соседей, не нужно ли им помочь с покупками. Они находятся в группе риска, поэтому им нужна помощь, – призывают специалисты.

Важно знать, что в Республике Молдова достаточное количество продуктов питания, и продовольственный кризис нам не грозит, поэтому не стоит подвергаться потребительской панике, а покупать продукты питания в меру.

В магазине и аптеке необходимо соблюдать следующие правила:

Избегайте столпотворения! Администраторы магазинов и аптек должны следить за тем, чтобы в залах находилось не больше 10-15 покупателей.

При входе обрабатывайте руки дезинфицирующим средством на основе спирта и надевайте одноразовые перчатки.

Соблюдайте социальную дистанцию минимум 1-2 метра.

На кассе предпочтительно использовать банковские карты, а не наличные деньги.

При выходе снимите перчатки и снова обработайте руки.

По возвращении домой тоже необходимо соблюдать ряд правил, так как вирус может находиться на разных поверхностях. Именно поэтому гражданам рекомендуют тщательно мыть фрукты и овощи без упаковки. Кроме того, перед началом готовки нужно тщательно помыть руки – минимум 20 секунд.

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