Как заплатить за воду, избежав очереди: ответ поставщика услуги

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АО «Apă-Canal Chişinău» призывает своих клиентов не посещать почтовые отделения и банки в период пандемии, чтобы обезопасить себя и предотвратить распространение коронавируса.

В связи с этим поставщик предлагает потребителям оплачивать услуги водоснабжения и канализации дистанционно. Компания также отмечает, что есть возможность покрыть счета-фактуры, срок которых истёк. Сделать это можно с помощью интернет-банкинга, при этом клиенту необходимо связаться с представителем АО «Apă-Canal Chişinău».

Для получения всей необходимой информации потребители могут звонить по номерам: 022 256 634; 022 256 828; 022 256 939; 022 857 826. Оставить свой вопрос или послание можно также на официальном сайте компании – www.acc.md (рубрики «Контакты», «Услуги», «Потребитель», «Ремонтные работы» и т.д.).

Кроме этого, сотрудники диспетчерской работают в режиме нон-стоп и отвечают на звонки, поступающие по номерам: 0 22 256 666 и 022 256 777.

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