Как выжить на дороге: советы НИП водителям и пешеходам

Национальный инспекторат патрулирования опубликовал ряд правил, которым должны придерживаться не только водители, но и пешеходы для того, чтобы сохранить свою жизни и жизнь окружающих.
Так, по данным пресс-службы НИП, водители должны соблюдать следующие нормы:
- не садиться за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения;
- пристёгивать ремень безопасности;
- не совершать резкие и опасные манёвры;
- соблюдать скоростной режим в населённых пунктах и за их пределами.
Пешеходам рекомендуется:
- переходить дорогу только по «зебре»;
- не переходить дорогу перед или за стоящим автомобилем;
- перед тем, как переходить дорогу нужно остановиться, посмотреть налево и направо, а потом снова налево;
- дать водителям время, чтобы они успели остановиться и только потом переходить дорогу.
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