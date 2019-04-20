Как выжить на дороге: советы НИП водителям и пешеходам

Как выжить на дороге: советы НИП водителям и пешеходам

Национальный инспекторат патрулирования опубликовал ряд правил, которым должны придерживаться не только водители, но и пешеходы для того, чтобы сохранить свою жизни и жизнь окружающих.

Так, по данным пресс-службы НИП, водители должны соблюдать следующие нормы:

  • не садиться за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения;
  • пристёгивать ремень безопасности;
  • не совершать резкие и опасные манёвры;
  • соблюдать скоростной режим в населённых пунктах и за их пределами.

Пешеходам рекомендуется:

  • переходить дорогу только по «зебре»;
  • не переходить дорогу перед или за стоящим автомобилем;
  • перед тем, как переходить дорогу нужно остановиться, посмотреть налево и направо, а потом снова налево;
  • дать водителям время, чтобы они успели остановиться и только потом переходить дорогу.
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