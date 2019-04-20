Как выжить на дороге: советы НИП водителям и пешеходам

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Национальный инспекторат патрулирования опубликовал ряд правил, которым должны придерживаться не только водители, но и пешеходы для того, чтобы сохранить свою жизни и жизнь окружающих.

Так, по данным пресс-службы НИП, водители должны соблюдать следующие нормы:

не садиться за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения;

пристёгивать ремень безопасности;

не совершать резкие и опасные манёвры;

соблюдать скоростной режим в населённых пунктах и за их пределами.

Пешеходам рекомендуется:

переходить дорогу только по «зебре»;

не переходить дорогу перед или за стоящим автомобилем;

перед тем, как переходить дорогу нужно остановиться, посмотреть налево и направо, а потом снова налево;

дать водителям время, чтобы они успели остановиться и только потом переходить дорогу.