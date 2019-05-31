Как вылечить школьную «лень»

0

В конце учебного года ребёнок особенно нуждается в поддержке родителей

Родители школьников знают: к концу учебного года дети уже выжаты как лимон и едва могут дотянуть последние дни до каникул. а некоторым ещё предстоит сдавать экзамены. как помочь им справиться с накопленной усталостью?

Прежде всего нужно понять: снижение успеваемости, желание увильнуть от домашних заданий в конце года – это не лень и не капризы, а следствие усталости. У детей рабочий день (вместе с выполнением «домашки») длится порой больше 8 – 10 часов. Они недосыпают по 1,5–2 часа, зачастую остаются без прогулок. В итоге силы ребёнка истощаются настолько, что он уже не может не только сделать уроки, но и убрать за собой грязную чашку.

По данным медиков, выраженное утомление к концу учебного года отмечается у 40 – 55% школьников, у 80% – невротические реакции. Ещё в конце 1980-х знаменитый кардиолог академик Евгений Чазов говорил: «За голову хочется схватиться, до чего мы довели детей в школе! К 8 классу болезни органов зрения выявляются в 5 раз чаще, желудочно-кишечные – в 4 раза, мочеполовые – в 2 раза. Но ведь эти болезни чиновничьи! Болезни бюрократов, ведущих сидячий образ жизни за письменными столами среди бумаг».

Учёба забирает очень много моральных и физических сил. Школьники недосыпают по 1,5–2 часа в день. Если не дать ребёнку вовремя отдохнуть, это может отразиться на здоровье.

С тех пор нагрузки в школе увеличились в разы. Помимо уроков и домашних заданий, появились проекты, репетиторы, всевозможные проверочные и БАК… А родители к концу учебного года вместо того чтобы позволить ребёнку «полениться» и расслабиться, только усиливают давление – надо исправить тройки, подтянуть оценки.

– Школа – это огромная нагрузка. И только 80% наших детей могут выдержать её, – считает психолог-консультант Катерина Дёмина. – Они до 8 часов в день сидят за партами в совершенно нефизиологичной позе, а потом ещё уроки делают. Это чудовищно разрушает их позвоночник. Годам к 12 у особо ответственных начинаются головные боли. Никто не связывает это с учебными нагрузками. А ведь это последствия адской гиподинамии.

– Сейчас детям очень тяжело даётся учёба в школе из-за высокой нагрузки, – подтверждает профессор психологии Наталья Авдеева.

Не зря великие психологи и педагоги выделили специальное время для каникул.

– Это связано с психофизиологическим состоянием ребёнка – учёба забирает очень много моральных и физических сил, – объясняет педагог с 30-летним стажем Наталия Красавина. – Дети, как и взрослые, устают. У них должно быть время на отдых. Но активный. Часто ребёнок на уроке не хочет слушать, потому что физически устал. А физически он устаёт, потому что мало двигается – вот парадокс. Чем больше мы двигаемся, тем лучше и активнее себя чувствуем. А чем больше сидим, тем больше устаём. Ребёнок в течение года больше сидит. Но в этом возрасте он должен очень много двигаться. Тогда у него мозговая активность появляется. Отсюда совет родителям: отдых и предстоящие летние каникулы должны быть активными.

Но необязательно начинать это с первого же дня. Психологи советуют сначала разрешить ребёнку пуститься во все тяжкие: наиграться досыта в компьютер, насмотреться мультиков или видео. Да хоть просто поваляться на диване, ничего не делая. А когда первая жажда будет удовлетворена, подумать о полезном и активном времяпрепровождении.

КСТАТИ

Чем кормить?

Неправильное питание тоже способствует накоплению усталости, не позволяет восстановить силы и энергию. Как организовать питание правильное?

– Главное – соблюдать разнообразие в еде, – советует гастроэнтеролог Татьяна Строкова. – Понятно, что в летнее время больше присутствует овощей и фруктов, но в рационе ребёнка ежедневно обязательно должны быть белки животного происхождения (молочные продукты, мясо, яйца, рыба) и жиры (сливочное и растительное масло). А вот сладкие фрукты в рационе не должны преобладать, чтобы не превысить норму углеводов, которые приводят к избыточному весу. Не забывайте про достаточное количество питья. Недостаток жидкости тоже приводит к усталости.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Как не допустить нервного срыва у ребёнка при подготовке к экзаменам

Советует профессор Наталья Авдеева:

– Поддержите ребёнка эмоционально. Дайте положительную установку: «Ты готов, у тебя всё будет хорошо, я тебя жду с победой». Установка на то, что всё будет хорошо, гораздо лучше маминых вздохов, печальных взглядов со словами: «Ну иди, горе моё, не знаю, что из тебя получится». Вот это надо исключать и действовать только в положительном ключе, настраивать ребёнка на позитивное мышление.

Не увеличивайте тревогу по поводу экзамена. Не стоит говорить: «Ой, месяц остался до экзамена, не знаю, что ты будешь делать, учебник в руки не брал, всё гуляешь…» Таких установок не должно быть. Они не помогают ему взяться за дело, а только усиливают тревогу, которая может зашкаливать. Помогите распределить нагрузку и составить план подготовки. Современные подростки очень любят делать это в виде проекта.

Подробно распишите, сколько заданий по каким предметам в день нужно сделать, какие часы будут свободными. Когда у ребёнка появится чувство, что он контролирует себя, что он может поставить цель и достичь результата, он перестанет волноваться.

Приведите положительный пример других, прошлый удачный опыт ребёнка: «Ты писал пробный тест и получил хороший балл».

Родители не должны думать и внушать ребёнку, что решается его судьба. Экзамен – это проба, испытание, не первое и не последнее в жизни. Ещё будет много других.

Ребёнок должен быть уверен: какие бы он оценки ни получал, родители его любят, он им нужен. Объясните, что даже неудачный экзамен даёт положительный результат – ребёнок будет понимать свои слабые стороны, где надо подтянуться.

Вот это оптимальная установка, она даёт импульс к сотрудничеству с родителями. И опору на себя: я знаю, что мне делать, чтобы получилось. Это очень позитивные факторы для взрослеющего ребёнка.

Это очень хорошее время, чтобы наладить личностный контакт с ребёнком, чтобы он почувствовал в родителях друзей и партнёров, а не контролирующую инстанцию.

Лучше посочувствуйте и лишний раз обнимите, проявите свою любовь.