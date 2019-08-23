Как выглядит восстановленный фонтан в Долине роз: первые фото и видео

Как выглядит восстановленный фонтан в Долине роз: первые фото и видео

Фонтан и прилегающий к нему сквер, включающий одну из самых больших детских площадок в городе, у входа в Долину роз практически готовы. Фракция ПСРМ в МСК работала над этим проектом с 2017 года. Тогда реализация этих работ казалась невозможной. 

Первые фото и видео обновленного объекта разместил на своей странице в соцсети секретарь по идеологии ПСРМ, бывший глава фракции социалистов в МСК Ион Чебан

– Благодарим всех, кто поспособствовал этому, в том числе коллег по МСК, примэрии и ее подразделениям, НПО. Мы уверены, что в кратчайшие сроки можно восстановить все фонтаны и важные места общественного пользования в Кишиневе, – отметил он. 

Напомним, что официальное открытие фонтана, с концертом и фейерверком, состоится в это воскресенье, 25 августа.

 

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