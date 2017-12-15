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Как выглядит улица 31 августа накануне открытия Рождественской ярмарки (ФОТО)

Как выглядит улица 31 августа накануне открытия Рождественской ярмарки (ФОТО)

В преддверии открытия Рождественской ярмарки, которое назначено на сегодня, 15 декабря, работа на улице 31 августа кипела.

Блогер Михаил Ахремцев запечатлел на фото последний вечер накануне открытия. Как видно на снимках, работы ведутся очень интенсивно, и их еще много. Рабочие продолжают установку деревянных домиков, обустраивают и проверяют карусели. Устанавливают они и буквы, которые вскоре должны сложиться в поздравительные послания посетителям ярмарки. Тем временем дорожные рабочие спешно красят пешеходные переходы по периметру ярмарки.

Всего на ярмарке будет оборудовано пять зон: сказочная, ледовая, приключенческая, традиционная и колядочная. В импровизированных домиках будут продаваться сувениры, сладости и напитки, а также традиционные блюда.

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