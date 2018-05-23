Как выглядит таможня Албица после ремонта дороги (ФОТО)

Дорога на таможенном посту Албица, находившая в жутком состоянии, наконец отремонтирована и больше не напоминает сельскую дорогу после ливня.

Так, как сообщил директор румынского управления дорог Овидиу Мугурел, работы по ремонту асфальта на данном участке заняли около месяца и стоили около 4 млн румынских леев. На данный момент проводятся работы по эстетическому оформлению таможенного пункта, а позднее будет нанесена разметка, пишет tv8.md.

Напомним, ранее молдавские пользователи соцсети, где были опубликованы фото кошмарного состояния асфальта на таможне Албица, задались вопросом, почему в Румынии, являющейся членом ЕС, состояние дорог хуже, чем даже в Молдове, и предположили, что нашей стране надо бы помочь “бедному соседу”.