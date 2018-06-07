Как выглядит парковка у парламента, ради которой был частично снесён фундамент (ФОТО)

На новой стоянке для депутатов будет установлена “сторожка” для охраны, а также она будет оснащена системами контроля доступа и видеонаблюдения.



Работа над знаменитым забором у парламента идёт полным ходом. Несколько месяцев назад, по неизвестной причине, рабочие снесли часть установленного фундамента. На сегодняшний день фундамент восстановлен, а работа на парковке уже медленно подходит к концу, и совсем скоро депутаты смогут парковать там свои автомобили, пишет tv8.md.

По данным министерства экономики, стоимость работ по строительству фундамента забора составила почти 400 тысяч леев. Хотя строительство забора началось в ноябре 2017 года, к весне был залит лишь фундамент, а в определенный момент часть его была снесена в связи с нехваткой мест для парковки автомобилей депутатов.

Стоит отметить, что забор планируется построить высотой в 2,5 метра, а длинной в 240 метров, а его стоимость превышает 5 миллионов леев.