Как выглядит “Центр COVID-19”, который вскоре заработает на территории “Moldexpo” (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон и Ион Чебан посетили сегодня выставочный центр “Moldexpo”, где решением Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям будет открыт “Центр COVID-19” для лиц с подозрением на инфицирование коронавирусом нового типа.

Глава государства и генеральный примар Кишинева ознакомились с ходом работ по обустройству павильона площадью 5000 кв.м. По словам главы центра Олега Круду, прилагаются усилия для того, чтобы через несколько дней было создано около 300-400 мест и организована необходимая логистика для приема лиц с подозрением на COVID-19. Первоначально в этом центре будут делаться тесты для диагностирования инфекции, по результатам которых зараженных людей отправят в больницы, а здоровые смогут уйти домой.

– Нам очень важно быть готовыми к возможному углублению кризиса, вызванного вирусом COVID-19, учитывая рост числа инфицированных людей. Этот центр позволит нам снять нагрузку с больниц и более эффективно управлять ситуацией, спровоцированной этой пандемией, – отметил Игорь Додон.

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