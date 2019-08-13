Как в Молдове отметят 75-ю годовщину освобождения от фашизма: программа мероприятий (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон созвал сегодня рабочее заседание, в рамках которого были обсуждены детали организации в период с 23 по 25 августа мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения Молдовы от фашизма. Согласно разработанному плану, большинство мероприятий пройдут 24 августа, когда мы отметим 75-ю годовщину освобождения Кишинева в рамках знаменитой Ясско-Кишиневской операции.

– В этот день на Мемориальном комплексе “Вечность” состоится традиционное возложение цветов, а затем памятные мероприятия переместятся на Мемориальный комплекс “Шерпенский плацдарм”. Также пройдет открытие памятника героям-освободителям столицы, установленного перед зданием Академии наук Молдовы и отреставрированного по инициативе президента. Вечером 24 августа состоятся премьера документального фильма “Ясско-Кишиневская операция. История Молдовы.”, снятого под эгидой Президента Республики Молдова, и грандиозный концерт на площади Великого национального собрания, – отметил президент на своей странице в соцсети.

По его словам, памятные мероприятия пройдут и во многих других городах страны, в том числе в Комрате, Хынчештах и Штефан-Водэ, с участием главы государства.



