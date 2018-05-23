Как в кино: вернувшись домой, хозяин квартиры на Рышкановке застукал грабителя

У злоумышленника оказался при себе нож. Ограбление чуть не обернулось убийством.

Как сообщает пресс-служба полиции, инцидент произошёл вчера, 22 мая, в столичном секторе Рышкановка. Вор пробрался в квартиру и стал выбрасывать из окна чужое имущество. В этот момент домой вернулся 38-летний хозяин. Злоумышленник стал угрожать мужчине расправой, вытащив при этом нож. Но хозяин квартиры не растерялся и отобрал у разбойника оружие. После этого грабитель сбежал, а пострадавший вызвал полицию.

Органы правопорядка сразу идентифицировали и арестовали злоумышленника. Им оказался 45-летний житель Кишинёва, который ранее отбывал срок за убийство и торговлю наркотиками.

По факту разбойного нападения было заведено уголовное дело. Подозреваемому грозит тюремное заключение сроком от 8 до 10 лет.