Как в кино: в столице полицейские устроили погоню за пьяным водителем (ВИДЕО)

Как в кино: в столице полицейские устроили погоню за пьяным водителем (ВИДЕО)

Инцидент произошёл вчера на одной из столичных улиц. Момент погони за пьяным водителем попал на видеорегистратор другого участника дорожного движения.

На кадрах видно, как водитель пытается оторваться от преследования, маневрируя по дороге на высокой скорости.

Как уточнили в НИП для deschide.md, всё началось с того, что водитель проехал на красный свет и проигнорировал требование патрульных остановиться. Как было установлено позже, 36-летний мужчина был пьян. Тест показал 0,63 мг/л алкоголя.

У мужчины изъяли водительские права и возбудили уголовное дело. Обстоятельства инцидента выясняются.

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