Как в голливудском боевике: погоня за виновником ДТП на улице Петрикань попала на видео

Видеорегистратор патрульных, которые пустились в погоню за водителем Toyota, запечатлел весь инцидент.



Сотрудники НИП заметили неадекватного водителя сегодня приблизительно в 9.30. Он ехал на высокой скорости и проигнорировал патрульных, приказавших ему остановиться. Мужчина наоборот ускорился, в результате чего была инициирована погоня.

На кадрах видно, что водитель ехал, нарушая всевозможные правила дорожного движения: он хаотично обгонял автомобили, ехал на высокой скорости, периодически перестраиваясь на встречную полосу. Мужчина успел задеть ещё один автомобиль и врезаться в тягач, а финалом стала авария у светофора, где он врезался в 2 автомобиля.

В результате ДТП пострадали 4 человека, которым понадобилась медицинская помощь. Лихача удалось задержать. Тест на алкоголь выявил, что концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе водителя составляет 0,83 мг/л.

Видео: Canal3.md