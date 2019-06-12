Как ураган прошёлся: протест демократов на ПВНС “оставил за собой” горы мусора и грязи (ФОТО, ВИДЕО)

Как ураган прошёлся: протест демократов на ПВНС “оставил за собой” горы мусора и грязи (ФОТО, ВИДЕО)

Мусор, остатки еды, пластиковые бутылки и полиэтиленовые пакеты оставили на площади Великого национального собрания протестующие сторонники ДПМ.

Несколько дней подряд в центре столицы проходят акции якобы сторонников ДПМ. В воскресенье, 9 июня, Демократическая партия организовала протест, во главе которого участвовали лидеры партии – Влад Плахотнюк, Павел Филип и Андриан Канду. Примечательно, что сцена, которую они установили для этого, вчера была демонтирована, передаёт unimedia.info.

Стоит отметить, что у некоторых государственных учреждений до сих пор остаются люди, которые ютятся в палатках и говорят, что протестуют, однако не раскрывают сути своего недовольства.

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