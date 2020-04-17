Как унять вирус паники?

0

Президент призвал оппозицию взять паузу в политических конфликтах на период вспышки коронавируса. Есть ли надежда, что они прислушаются к этому призыву? И. Гуцу, Кишинёв

– Практически все оппоненты нынешней власти согласились с тем, что это хорошая идея, что это необходимо и в настоящее время следует прекратить конфликтную риторику и политическую борьбу, однако заявления должны быть подкреплены реальными действиями, – считает политолог Ян Лисневский. – У нас практически не было периода, когда политики были на достаточно высоком культурном уровне, когда риторика проходила бы на базе аргументов, диалога, а не только критики. Наше общество и так разделено по языковым, религиозным и национальным принципам, и очень важно, насколько мы сможем его объединить.

Сейчас весь мир забыл о геополитике и объединился для борьбы с вирусом. Речь идёт не только о биологическом вирусе, но и о вирусе паники, который тоже распространяется в мире, нанося не меньший вред. Страх заставляет людей ошибаться, и ошибки будут совершать, наверное, все правительства. Но именно объединившись, мы можем совершить меньше ошибок. Ни одна страна в мире не была готова к такому. Никто на данном этапе не знает, как выйти из этой ситуации и грядущего кризиса. Сотрудничество, а не соперничество в политической сфере может спасти страну, и конструктивная совместная работа власти и оппозиции поможет избежать больших жертв и серьёзных экономических проблем.