Как свинью товарищем сделать

Сергей Мокрицкий – о пользе цензуры, золоте «Принца» и ветчине

По приглашению Общественной организации Dialogum и при содействии Международного медиаклуба «Формат – А3» Кишинёв посетил известный российский кинорежиссёр, оператор Сергей Мокрицкий. Встречу на тему «За кадром: история в кино, кино в истории» предварил показ картины «Четыре возраста любви» – первый режиссёрский опыт известного оператора Мокрицкого.

– Сергей Евгеньевич, интрига в том, что ваш дебютный фильм частично снят в Молдове. А что ещё связывает вас с нашим краем?

– В Кишинёве родилась и училась моя жена, и я приезжал сюда молодым кавалером, пытаясь понравиться тёще. Вторая мощная связь – здесь жил мой папа, полковник. Обстоятельства сложились так, что я познакомился с ним только в 20 лет. Перед встречей очень волновался. Когда он открыл дверь, я увидел себя, только стареньким.

Из пены морской

– Вы всегда мечтали быть режиссёром?

– Нет, с детства хотел стать моряком и мечту осуществил. Позже задумался о том, что надо развиваться дальше. Направление долго искал. Неожиданно, чисто теоретически, приглянулся кинематограф. Поступил на операторский факультет ВГИКа. Нам преподавали великие люди. Например, Мераб Константинович Мамардашвили – философ уровня Гегеля, Канта. Формально он читал историю философии, но, конечно же, передавал нам своё понимание её. ВГИК оказался небольшим: четырёхэтажное здание, в котором всего 400 человек, включая педагогов, студентов, уборщиц.

– Между лентами «Четыре возраста любви» и «Битва за Севастополь» дистанция огромного размера. Какое кино вам всё-таки ближе – авторское или рассчитанное на коммерческий успех?

– Мне по душе фильмы эмоциональные. Потому я свернул с пути такого холодного, отстранённого кино, типа умствования, и начал снимать для массового зрителя. «Битва за Севастополь» показала, что выбор правильный. Фильм рассказывает об очень страшной судьбе на войне реальной женщины, снайпера Людмилы Павличенко. Это эмоциональное зрительское кино. А «Четыре возраста любви» – не для широкой публики, там одни ребусы.

Конёк-горбунок

– Помог ли операторский опыт в освоении новой профессии?

– По идее, я должен был перетягивать этот хвост в режиссуру. И было бы логичным отдавать приоритет в картинах визуальным образам. Но это нечестно, неспортивно по отношению к новым коллегам, и я отрубил этот хвост. И больше начал обращать внимание на вещи ранее мне неведомые: актёрскую игру, слово, звук – даже звуком можно показать нечто важное. Или текстом. А картинка пусть будет более скромная. Конечно, если не нахожу решения этими выразительными средствами, тогда берусь за свой конёк и подключаю картинку. Камера для меня стала палочкой-выручалочкой.

– Режиссёр выбирает тему или тема находит его?

– У меня удивительная подруга жизни – не просто жена, а мой редактор и продюсер. Всё понимает, когда надо, крепко ругает, и я прислушиваюсь к её мнению. Фильм «Битва за Севастополь» снял с её подачи. При этом у каждого из нас свои идеи, и мы торгуемся о том, какие будем воплощать. Моя голубая мечта – снять фильм о золоте «Чёрного принца». Наверное, она появилась потому, что я когда-то работал водолазом. Во время российско-турецкой войны в Крыму под Балаклавой затонул английский фрегат «Принц», и есть версия, что на его борту невероятно много золота. Позже «Принца» окрестили чёрным. Рыбаки наблюдали, как золото блестело в хорошую погоду. Но раньше не существовало оборудования для таких подводных поисков. Для этой цели впервые в Советском Союзе в 1923 году была создана специальная экспедиция ЭПРОН (экспедиция подводных работ особого назначения).

– А каковы ваши ближайшие планы?

– Это фильм, тоже посвящённый истории – нашего любимого ВГИКа, которому в 2019 году исполнится 100 лет. Точнее, операторскому факультету времён начала Великой Отечественной войны. В 1941 году, когда немцы стояли под Москвой, группа дипломников-пятикурсников попросила у ректора разрешения снимать фронтовую хронику. Студенты предложили засчитать этот материал как диплом. Их кадры и легли в основу документального фильма «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой» (1942 г.), который был широко показан в нашей стране. Картина прокатывалась и в США, пользовалась успехом и помогла американцам осознать важность открытия второго фронта. Она получила первый в СССР «Оскар» в номинации «Лучший документальный зарубежный фильм». Во время войны работали 258 фронтовых операторов. На сегодняшний день в живых остался один, ему 99 лет, живёт в Москве, в здравом уме и светлой памяти. И я очень боюсь нашей встречи: пока не готов, хочу ещё напитаться материалом.

Физиология творчества

– Сейчас цензура существует?

– Она присутствует, причём двояко. Есть самоцензура, и она самая страшная, потому что её невозможно обмануть: как же будешь сам с собой договариваться? И есть условная цензура, формы которой меняются со временем. Вот её не следует бояться. Рассудим так: если цензура – это свинство, то из каждого свинства надо научиться вырезать кусок ветчины. Вот и вырезайте на здоровье! Цензура ведь возбуждает фантазию.

– Наверное, благодаря этому «свинству» советские фильмы были много лучше, чем нынешние российские…

– И творцы должны быть в жёстких тисках, тогда придумают нечто гениальное. Даже больше скажу: цензура будет всегда, это как правило чистить зубы, умываться. Понимаете, это физиология творчества. Ой, как красиво сказал! Но, вижу, вы не согласны и хотите, чтобы я цензуру уничтожил. А как я могу её убрать? Но нужна умная цензура. Потому просто умоляю коллег указывать мне на недостатки фильмов. Я же их не вижу, так как просто живу в материале.

– Очень хочется смотреть хорошие картины. Но поток кинопродукции огромен, чего в нём только нет! Где найти навигатор?

– У меня, например, нет проблем с доступом к сокровищницам мировой культуры – ведь существует целый онлайн-музей. И жизни мало, чтобы всё это пересмотреть. Учёные подсчитали, что раньше киноведы за пять лет учёбы во ВГИКе, три года аспирантуры, ещё лет 10-15 самообразования могли посмотреть все знаковые фильмы мира. Потом количество лент превысило возможности человеческой жизни – каждый день появляются тысячи! И сейчас киноведы становятся специалистами в узких областях – например в комедии, кинематографе Молдавии и т. д. И сегодня тоже снимают хорошее кино. Предлагаю такой вариант знакомства с ним: посмотрите лауреатов хотя бы пяти самых престижных международных фестивалей, они того стоят, – и наверняка утолите свой кинематографический голод.

Вредный титул

– Сергей Евгеньевич, коснёмся трагических событий, которые переживает ваша родина Украина. Многие считают, что политикам не под силу разрешить конфликт и возлагают надежду только на людей искусства…

– Ну вот, опять на нас перевели стрелки! Но я не знаю ответа на этот вопрос. А думаю вот что. Один из моих титулов звучит так: режиссёр последнего (на сегодняшний день) российско-украинского кино «Битва за Севастополь». Я готов с ним расстаться хоть завтра, ради того чтобы наши страны вновь вместе делали что-то хорошее. Вообще, если сравнивать социум с живым организмом, то напрашивается такое сопоставление: как человек переживает разные состояния – здоровье, болезни и т. д., так и общество. Война, вооружённый конфликт – это болезни общества. А люди искусства – не врачи. У любого заболевания есть свои фазы, заключительной является выздоровление. Нам даны заповеди, и если бы люди их соблюдали, то никто ни в кого никогда бы не стрелял. Потому и героиня «Битвы за Севастополь» Павличенко в 1942 году приняла решение больше не убивать. Казалось, это невозможно – её посчитали бы дезертиром. Но придумала, как в предлагаемых обстоятельствах уйти с поля боя – заняться преподаванием снайперского дела. То есть формально в войне участвовала. Она установила рекорд – 309 фашистов! Рекорд чудовищный, феноменальный. До сих пор никто из женщин-снайперов к нему не приблизился. Она отказалась убивать и начала созидать. Вот к чему, собственно, призывает мой фильм.

ДОСЬЕ

Сергей Мокрицкий родился в 1961 г. в Житомирской области. Учился во ВГИКе на операторском факультете (мастерская А. Гальперина). Работал на «Мосфильме» и на Одесской киностудии. Участвовал в создании более двадцати фильмов.

Подготовила Татьяна Мигулина