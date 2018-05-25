Как сочетать растения?

У меня есть много различных саженцев растений. Расскажите, как правильно их рассадить. М. Плешка, Бельцы

Весной у цветоводов частенько оказывается множество саженцев, корешков и луковиц, которые надо срочно посадить. Попробуйте немного поэкспериментировать с их размещением! Ведь даже самые обычные многолетники заиграют по-новому в подходящем окружении.

Где Королевский размах?

Розы – роскошные, но капризные примы цветников. Им требуется компания растений, не претендующих на главные роли. К примеру, они неплохо смотрятся среди злаков. Но не прячьте цветки роз за графичными линиями трав – композиция будет выглядеть заросшей сорняками! Лучше предоставьте злакам место на заднем плане или рядом с розами. А между кустами будет уместно высадить шалфей лесной, веронику, ясколку, гипсофилы.

Мечтаете о цветущих зарослях? Попробуйте высадить высокорослые многолетники рядом со шпалерой или опорой с плетистыми розами. Это могут быть дельфиниумы, акониты, ваточники, чистец шерстистый, а также высокорослые лилейники или лилии. Такое окружение приумножит пышность роз и создаст ощущение обилия цветов.

А как поступить с пионами?

Несмотря на то что цветение пионов продолжается недолго, без них, пожалуй, не обходится ни один сад. Со временем коллекция сортов становится настолько обширной, что единственным вариантом её размещения становится только длинный ряд, к примеру, вдоль дорожки. Чтобы он не превратился в подобие грядки и не навевал скуку после отцветания пионов, старайтесь перемежать основную культуру розами, шалфеем лесным и яркими летниками – например лобелиями и петуниями. Пока пионов немного и они ещё не разрослись, можно посадить между ними синюху голубую, василистник водосборолистный или аквилегии. Они цветут одновременно с пионами и образуют группу поддержки.

Что посадить на газоне?

Практически все ирисы очень любят солнце. А вот требования к влажности почвы у разных видов сильно различаются. Это позволяет использовать их в саду в самых невероятных местах! Например, ирис болотный с удовольствием растёт на сырых, заболоченных участках и отлично подойдёт для декорирования дренажной канавы. А в качестве компании подсадите к нему дербенник иволистный, ежеголовник и стрелолист.

Ирис сибирский также влаголюбив, но замокания не любит. Особенно хороши его новые сорта – их кусты не разваливаются, а гамма цветков самая разнообразная. Если у вас есть обычный лилейник жёлтый (цветущий в мае – июне) и пион молочноцветковый, то смело высаживайте их вместе с «сибиряком». Красочное шоу в начале лета будет обеспечено! После цветения листва ириса и лилейника сольётся в единое целое, а листья пиона будут выделяться как фактурой, так и цветом. Такую группу можно посадить даже посреди газона: сорняки ей не страшны.

Ирис бородатый излишней влаги не переносит, к тому же он не очень коммуникабелен. Больше всего он любит расти на обработанной земле в окружении своих собратьев, но некапризные сорта уживутся и с высаженными рядом компактными кустарниками типа спиреи японской. Можно посадить их и у подножия крупных растений (с солнечной стороны). Например, если «подбить» фиолетовыми ирисами бузину чёрную Aurea с золотистой листвой, такой акцент не останется незамеченным!

Зачем нам хосты?

Хосты – это растения, которым находится местечко в любой композиции. Некоторые современные сорта настолько эффектны, что их можно использовать даже в качестве ярких акцентов. А чтобы наиболее полно представить достоинства остальных, лучше всего высадить их в ряд. Сорта при этом можно чередовать по цвету, высоте, размеру листьев. Симметрия не только приветствуется, но и обязательна: разношёрстная группа будет выглядеть неряшливо.

Если хосты кажутся вам слишком простыми, можно посадить за ними кусты гортензии древовидной, разбавив их колокольчиком молочноцветковым и астильбой Арендса. Нарядной цветовой добавкой могут стать вкрапления лилий и флоксов. Но не переусердствуйте с яркими красками: подарите хостам возможность устроить в их уголке сада настоящее царство зелени.

Анна Красавцева

КСТАТИ

Если цветник примыкает к неширокой садовой дорожке и разваливающиеся кусты будут мешать проходу, целесообразно окантовать его камнем, деревянными чурбачками или пластиковым заборчиком.

ВОПРОС – ОТВЕТ

Когда пора делить?

Цветами я увлеклась несколько лет назад. Некоторые из посаженных мной многолетников успели разрастись. Может, их уже пора поделить? И. Пантелеева, Тирасполь

Отвечает Наталья ЗЕЛИНСКАЯ, опытный цветовод-любитель:

– Чаще всего растение само подскажет, что пришло время его делить. Об этом сигнализирует слабое цветение, отмирание центральной части куртины или её чрезмерное загущение, плохо развитые побеги.

При этом среди многолетников встречаются малолетние растения, которые требуют частого деления или даже полной замены. Таковы, к примеру, аквилегии: обычно через 3 года после посадки они теряют свою декоративность (но, к счастью, легко возобновляются самосевом). Полная противоположность им так называемые истинные многолетники, способные расти на одном месте без пересадки и деления по 15–20 лет. Это пионы, хосты, лилейники, посконники и др. Делить их раньше имеет смысл только случае, если хочется размножить какой-то конкретный сорт.

В среднем же многолетники делят не раньше чем через 5–6 лет после посадки. Эти сроки оптимальны, в частности для флоксов, ирисов, астильб.