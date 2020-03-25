Как следят за теми, кто находится на самоизоляции? Ответ президента

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Более 23 тысяч человек в Молдове находятся на самоизоляции. В большей степени это те, кто вернулся из-за границы на протяжении последних недель, но и те, кто контактировал с зараженными.

Некоторые граждане решили не соблюдать карантин, за что были оштрафованы. Как за ними ведется наблюдение и как выявляют нарушителей, в рамках передачи на общественном телеканале рассказал Игорь Додон.

– Мы создали на уровне правительства, на районном и на местном уровнях определенные механизмы. На уровне сел список лиц на карантине есть у примара, у участкового полицейского и у семейного врача. По моему настоянию об этих гражданах знает и местный священник, так как он общается с большей частью сельчан. В каждом населенном пункте об этих гражданах знают, их периодически проверяют, а полицейские выписывают штрафы, если есть нарушения. На вчерашний день было составлено около 100 протоколов и наложены штрафы, – сказал президент.

Игорь Додон отметил, что до уголовного наказания пока не дошли, но он считает, что для некоторых безответственных лиц санкции должны быть более строгими.

– Например, для тех, кто откуда-то приехал зараженным и не сказал врачу, а продолжил заражать других, в том числе, врачей. Для таких людей наказания должны быть очень строгими. Представьте, какие расходы у государства, если инфицированный человек заражает еще 4-5 вокруг? Их нужно положить в больницу, ухаживать. А какой это риск для общества? Хочу заверить: в этих случаях будут наказывать жестко. Мы даже готовы изменить некоторые положения законодательства для этого, и последуют более жесткие наказания, – подытожил глава государства.

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