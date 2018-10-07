Как сейчас выглядит жилой дом, в котором вчера произошёл мощный взрыв (ФОТО, ВИДЕО)

Как сейчас выглядит жилой дом, в котором вчера произошёл мощный взрыв (ФОТО, ВИДЕО)

В социальных сетях продолжают появляться фотографии и видеоролики с места ЧП на Московском проспекте. В дневном свете картина кажется ещё более ужасной.

Ранее мы сообщали, что мощный взрыв произошёл в многоэтажном доме на Рышкановке, который полностью разрушил квартиры на четырёх этажах – 14, 15, 16 и 17. По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, в результате происшествия скончались три человека, среди которых несовершеннолетний.

Согласно полученной информации, 32-летняя женщина, которая находилась в доме в момент взрыва, находится в тяжёлом состоянии и перенесла уже одну операцию, пишет protv.md. Ещё по меньшей мере 9 человек  были госпитализированы с различными травмами. По предварительной версии специалистов, в доме взорвался газовый баллон.

Напомним, что администрация президента обещала оказать всю необходимую помощь семьям, пострадавшим от взрыва.

Фото: unimedia.info

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