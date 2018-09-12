Как сегодня выглядит квартира, на днях взятая штурмом в Кишиневе (ВИДЕО)

Вывернутая решетка, разбитое стекло, следы от пуль в балконной двери – все это напоминает о трагедии, разыгравшейся на Ботанике в понедельник, 10 сентября.

Тогда сотрудники полиции наведались с обысками в одну из квартир в связи с уголовными делами по фактам кражи документов и хулиганства. Подозреваемый, уроженец Теленештского района, воспротивился требованиям правоохранительных органов и запер квартиру, после чего вышел на балкон и заявил, что взял в заложники свою сожительницу, ее двоих детей и тещу. В связи с тяжестью ситуации полицией был предпринят штурм, в ходе которого преступник был застрелен.

По словам соседки неблагополучной семьи, из этой квартиры периодически слышались крики. В день финального конфликта мужчина сильно кричал и ругался, также соседке показалось, что он ранил холодным оружием одного из сотрудников полиции, пишет protv.md.

В полиции сообщать иные подробности инцидента отказались. Глава инспектората полиции отметил, что его подчиненные действовали в рамках закона.