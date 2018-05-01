Как себя ведет и кем навещается в тюрьме Влад Филат

Глава Департамента пенитенциарных учреждений Аурелиу Сухан рассказал о том, как “сидится” осужденному экс-премьер-министру страны.

Так, по его словам, Филата навещают близкие родственники и очень редко – бывшими коллегами. Сухан заверил, что “знаменитый” заключенный пользуется теми же правами, что и любой другой: длительными и короткими визитами, в зависимости от графика, поведения и текущей ситуации, пишет zdg.md.

– На данный момент он находится в пенитенциаре №13, он не наказан, не лишен прав, предусмотренных Исполнительным кодексом, в том что касается свиданий и посылок, – уточнил Сухан.

Поясняя причины запрета на посещение Влада Филата, а также Вячеслава Платона, журналистами и НПО, чиновник отметил, что они оба имеют определенные статусы по другим делам, в связи с чем решение о посещении этих заключенных данными лицами находится не в компетенции Департамента пенитенциарных учреждений.

Влад Филат был задержан 15 октября 2015 года после того, как бизнесмен и примар Оргеева Илан Шор написал на него донос. 27 июня 2016 года Филата приговорили к 9 годам лишения свободы за извлечение выгоды из влияния и пассивную коррупцию.

На данный момент Филат проходит еще по одному делу: он подозревается в получении материальных благ и услуг за исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей.