Как сдал и партию, и веру, и страну

О том, как действия лидера коммунистов согласовываются с послом США

Как вы думаете, у кого из молдавских политиков были самые тёплые отношения (если не чувства) с послом США? Как ни странно, это у Владимира Воронина, лидера ПКРМ. Именно он заложил основу управления Молдовой из американского посольства. А Альянс за евроинтеграцию принял это за данность.

Эпохальная встреча

А начинался этот страстный роман в конце 2002 года. 17-20 декабря 2002 года президент Воронин совершил не рабочий, а официальный визит в США по приглашению президента США Джорджа Буша!

Ну и что тут такого, спросит недоверчивый читатель? «Учитывая тот факт, что в Белом доме весьма редко принимают коммунистических лидеров, его визит в цитадель мирового капитализма представляется в некотором роде сенсационным. Впрочем, как скромно заметил сам Воронин, он не первый президент-коммунист, который пожал руку американскому президенту – ранее сюда приезжал Цзянь Цзэминь», – писала российская «Новая газета».

Любопытно, что первый и второй президенты Молдавии – М. Снегур и П. Лучинский – не удостаивались приёма на подобном уровне. Они если и встречались с американским президентом, то лишь в рамках международных форумов.

Программа визита предусматривала встречи с президентом США Дж. Бушем, официальными лицами Госдепартамента и Министерства финансов США, с руководством Всемирного Банка и Международного валютного фонда. Согласно программе визита, встреча должна была про-длиться 30 минут, однако главы государств беседовали 45 минут. О чём говорили президенты США и Молдовы, и с чего вдруг сам Дж. Буш не побрезговал встретиться с лидером-коммунистом бедной, крошечной страны?

Из сухих пресс-релизов мы узнаём: «В. Воронин отметил, что для Молдовы большое значение имеют как заявления президента Дж. Буша о поддержке Республики Молдова в процессе урегулирования приднестровского конфликта, так и о поддержке, которую намерены оказать США в переговорах с МВФ и ВБ в отношении реструктурирования внешнего долга Молдовы».

В принципе, о целях Соединённых Штатов Америки 12 декабря 2002 года вполне откровенно рассказала посол США в РМ Памелла Смит. Говоря об интересах Америки в Молдове, она отметила, что «США заинтересованы в урегулировании приднестровской проблемы и выполнении решений по вывозу из Молдовы российского вооружения и боеприпасов». Посол высказалась в поддержку проекта Соглашения об урегулировании приднестровского конфликта путём федерализации Молдовы!

Российская «Новая газета» писала в этой связи: «Скорее всего, американские собеседники посоветуют также президенту Молдавии впредь воздерживаться от заявлений о возможном выходе республики из ГУУАМ – организации, созданной под патронажем США. С большой долей вероятности можно утверждать и то, что американские деятели намекнут Воронину о нежелательности вступления Молдавии в ЕврАзЭС». Похоже, газета оказалась права…

Встреча произвела на В. Воронина магическое действие. Уже в апреле 2003 года на белградском саммите стран-участниц Процесса сотрудничества в Юго-Восточной Европе В. Воронин, ранее обещавший вступление в Союз «Россия – Беларусь», заявил: «Для нас европейская ориентация – не просто внешнеполитический вектор, продиктованный конъюнктурными соображениями, а новый долгосрочный процесс развития страны. Европейский проект Молдовы является адекватной реакцией страны на вызов современной эпохи. Вот почему в настоящее время мы пытаемся найти наиболее удачные решения для модернизации инфраструктур, центральной и местной администраций, для продвижения инвестиций, поддержки демократических институтов, многих других проблем».

Переход под внешнее управление США

В 2003 году между Кишинёвом и Москвой начался сложный процесс подписания соглашения о приднестровском урегулировании. Существовали, если верить Воронину, 18 вариантов меморандума! Но на последнем этапе произошёл сбой.

24 ноября 2003 года В. Воронин посреди ночи встретился с послом США Х. Ходжес, которая показала некий факс из Госдепартамента. Версии разные, но основная – шантаж в связи с бизнес-активами Олега Воронина.

25 ноября 2003 года В. Воронин отказался подписать меморандум Козака, который сам же и парафировал. Позже он не раз сожалел об этом:

– Была проделана огромная работа. У нас сохраняется 18 вариантов меморандума, который дорабатывался по ходу. Но буквально в последний момент с подачи приднестровской стороны появились совершенно новые формулировки, которые были неприемлемыми. Мы не могли пойти на это – построить дом на песке, государство без будущего. Самое опасное, что было в документе, – это то, что сразу после его подписания Приднестровье могло объявить о своём полном суверенитете. Я не мог пойти на подписание такого документа.

В 2005 году ПКРМ набрала 46% голосов, получив 56 мандатов. Над страной навис дамоклов меч майдана.

За спиной революционеров из ХДНП и БМД маячили американские институты NDI и IRI.

ПКРМ пришлось пойти на серьёзные уступки США, чтобы избежать майдана. Об этом мы писали в статье «Как Запад ломал ПКРМ». Речь идёт о плане РМ – ЕС, РМ – НАТО, активизации в ГУАМ, формате «5+2», законе об особом статусе Приднестровья, который означал отказ от федерализации и объединения страны. Взамен США обеспечили Воронину избрание президентом…

Обеспечивали недостающие 5 мандатов для избрания Воронина Влад Сокор – Jamestown Foundation (Вашингтон), конгрессмен John Conlan и посол США. США направили в Кишинёв президентов Румынии, Украины и Грузии (Бэсеску, Ющенко и Саакашвили). Они убедили ХДНП, СЛП и ДПМ отдать свои голоса 4 апреля 2005 года.

После этих событий Воронин стал тщательно координировать все свои действия с посольством США.

Отказ от власти

18 марта 2009 года Воронин встретился с президентом РФ Д. Медведевым, лидером Приднестровья И. Смирновым, подписав совместную декларацию о принципах урегулирования приднестровского конфликта. Это вызвало раздражение США. Ведь речь шла о попытке Воронина выйти из-под контроля Вашингтона. Была дана отмашка на майдан.

После победы ПКРМ на апрельских парламентских выборах 2009 года оппозиция в лице ЛДПМ, АНМ и ЛП начала протесты. 7 апреля были сожжены парламент и президентура. Вечером 7 апреля полиция разогнала демонстрантов, задержала многих погромщиков.

11 апреля 2009 года посол США А. Чодри заявил, что встретился с Ворониным и выразил свою озабоченность мерами против оппозиции.

16 апреля В. Воронин призвал амнистировать задержанных в ходе акций протеста. «Власть не предъявляет никаких условий лидерам оппозиции», – заявил он.

15 июня Воронин распустил парламент, 25 июня встретился с послом США, который выразил уверенность в «важности обеспечения свободного и корректного характера парламентских выборов». Намёк был тонкий, но Воронин его понял. Короче, ПКРМ проиграла выборы.

11 сентября 2009 года Воронин подал в отставку. 14 сентября встретился с послом США, который поблагодарил его за укрепление молдо-американских отношений. Следует признать, что после своей отставки господин Воронин стал полностью управляемым, все его действия согласовывались с послом США.

Под дудку посла

По данным WikiLeaks, в октябре 2009 года Воронин рассказал послу Чодри, что Лупу и Дьяков пообещали ПКРМ переговоры после выборов, в июле 2009 года, независимо от итогов. Но этого не произошло.

Согласно WikiLeaks, в ноябре 2009 года президент России Д. Медведев убеждал лидера ПКРМ Воронина проголосовать за кандидатуру М. Лупу на пост президента Молдовы. А глава молдавского МИДЕИ Ю. Лянкэ рассказал об этом послу США в Молдове, как следует из депеши А. Чодри. В свою очередь российская сторона требовала от М. Лупу гарантий для В. Воронина. Москва якобы предлагала бывшему молдавскому президенту высокий пост в структурах СНГ, вплоть до исполнительного секретаря организации. При этом Ю. Лянкэ признался А. Чодри, что они с В. Филатом обеспокоены стремлением России добиться избрания М. Лупу.

3 декабря 2009 года В. Воронин встретился с послом США в Кишинёве. 7 декабря ПКРМ бойкотировала избрание М. Лупу на должность президента. Получили добро от посла или указания? Видимо, посольство США было обеспокоено тем, что в 2009-2010 годах Москва решила поставить все карты на Лупу. Вот почему Воронин и ПКРМ бойкотировали как само избрание президента, так и референдум от 5 сентября 2010 года по изменению Конституции, что позволило бы народу напрямую избирать президента страны.

24 апреля 2013 года В. Воронин проводит встречу с послом США Мозером.

25 апреля М. Лупу отправлен в отставку с должности председателя парламента.

Однако самые драматические события произошли в 2014 году.

4 июня 2014 года Воронин обсудил с послом США ситуацию в Гагаузии, а также договор об ассоциации, указав на определённые риски.

31 октября 2014 г. имела место встреча В. Воронина с послом США.

14 ноября прошла встреча Воронина с Пирккой Тапиолой.

Что такого в этих встречах с послом США и ЕС? Дело в том, что существовал риск: ПСРМ, партия «Patria-Родина» и ПКРМ наберут большинство.

27 ноября АП выдала решение о снятии партии «Patria-Родина» с выборов… В ЦИК за это решение проголосовали ПКРМ, ЛДПМ, ДПМ, ЛП!

30 ноября 2014 года в Молдове прошли парламентские выборы. По итогам голосования ПКРМ получила 17% (21 мандат). Однако после этого происходят серьёзные события.

На XI Пленуме ЦК ПКРМ от 13 декабря 2014 года было принято решение о сотрудничестве с проевропейскими партиями. Из партии были исключены А. Петков, Г. Петренко. Секретарь исполкома Ю. Мунтян (второй человек в партии!) лишился должности.

Юрий Мунтян утверждает, что решение ПКРМ о сотрудничестве с проевропейскими партиями было принято задолго до выборов, поскольку В. Воронин попал под влияние Запада и, в частности, дипломатического корпуса государств Европы и США. Под их влиянием он отказался от протестов и бархатной революции, а значит – от досрочных выборов.

– У Воронина ежедневно проходит по десять встреч с западными послами. Помню, что встреча с послом США длилась не менее двух часов, а было бы достаточно и 15 минут. Ясно, что ему был сделан инструктаж, как положено. После таких встреч он нас всех шокировал, заявив, что радикалам нечего искать в партии. Ясно, что решение о сотрудничестве с проевропейскими партиями было принято задолго до выборов, – рассказал Ю. Мунтян.

Это решение Пленума ЦК привело к уничтожению ПКРМ.

С послом – против народа

После выборов 2014 года правые партии бывшего АЕИ столкнулись с кризисом легитимности. ПКРМ и ПСРМ не хватало пяти голосов для создания правительства!

Но можно было создать мощную левую фракцию ПСРМ и ПКРМ. Однако это было нереально.

11 февраля 2015 года посольство США призвало политические партии Молдовы как можно скорее сформировать новое правительство. И что вы думаете? 18 февраля 2015 года депутаты ЛДПМ, ДПМ и ПКРМ утвердили состав проевропейского правительства, возглавляемого К. Габуричем. При этом ПКРМ не получила ни одного портфеля!

Однако голосование ПКРМ не лишило проблему легитимности альянса. В стране вспыхнули митинги. Посол США был обеспокоен ситуацией.

11 сентября 2015 года Воронин обсудил с послом США Дж. Петтитом политическую ситуацию в стране, включая митинги протеста (Платформы DA, ПСРМ и «НП»). Воронин заявил послу, что поддерживает социальные требования протестующих, но не поддерживает лидеров протестов, так как они продвигают политические требования, а значит хотят политических дивидендов.

Проще говоря, Воронин дал понять послу, что ПКРМ не станет участвовать в митингах против европейского альянса ДПМ – ЛДПМ. И 15 октября он проголосовал за арест В. Филата. В политических кулуарах поговаривали, что ДПМ получила отмашку от В. Нуланд и посла США. Причина – коррупция Филата и якобы попытки заигрывать с Россией. При этом ДПМ взяла на себя обязанность зачистить поле от олигархов и пророссийских сил. Вот почему 29 октября 2015 года правительство Стрельца было отправлено в отставку, в том числе и голосами ПКРМ.

А уже 4 ноября 2015 г. Воронин встретился с послом США Джеймсом Петтитом и заверил его в готовности проголосовать за новое правительство. Безусловно, во имя спасения страны. «Партия коммунистов готова в этот критический для Республики Молдова момент вмешаться в ситуацию вместе с другими политическими силами, представленными в парламенте, а также при активном участии гражданского общества, чтобы найти решение для преодоления политического кризиса с точки зрения формирования нового правительства, неподчинённого каким-либо партиям и без влияния извне, способного вытащить страну из кризиса и вернуть независимости Молдовы ясное будущее», – заявил он.

Как вам мотивация? Однако если участие ПКРМ в отставке Филата и Стрельца легко оправдать политически, участие Воронина в войне против ПСРМ и И. Додона имеет лишь одно объяснение.

9 июня 2016 года В. Воронин встретился с Д. Петтитом. На встрече он заявил что «решение КС от 4 марта (о прямом избрании президента народом. – Прим. Б.Ц.) является в сущности госпереворотом». Посол США с пониманием отнесся к позиции В. Воронина.

3 сентября 2016 года пленум ЦК ПКРМ принял решение о неучастии Партии коммунистов в антиконституционных выборах президента, назначенных на 30 октября, призвав избирателей к бойкоту выборов.

Богдан Цырдя, политолог