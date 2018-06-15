Как с Морфеем подружиться?

Расстройствами сна в нашей стране страдают 45% граждан. Как следует относиться к своему организму, чтобы не доводить его до болезненных бессонных состояний?

Кому ночь тяжела?

Причин, влияющих на состояние сна современного человека, что называется целый вагон. Особенно сложно приходится жителям мегаполисов – различного рода шумы здесь не умолкают круглосуточно, то же самое с ночным освещением. Отсюда большое количество любителей ночной жизни. Из-за этого бессонница из года в год молодеет.

Ещё сложнее тем, кто работает в ночную смену и подвержен профессиональным стрессам: сотрудникам МЧС, работникам транспорта, сферы обслуживания, пищевой промышленности, медработникам, телевизионщикам, работникам информагентств, фрилансерам, веб-дизайнерам.

Достаточно сложно восстановить сон людям, чья работа связана с постоянной сменой часовых поясов, – пилотам, стюардессам, бизнесменам, дипломатам, политикам, спортсменам. Причём к расстройству сна добавляются ещё и нарушения пищеварения, повышенная нервозность, головные боли.

Конечно, есть такие причины нарушений сна, которые требуют серьёзного лечения. Но иные – только самодисциплины или лёгкой медицинской корректировки. Так не лучше ли с младых ногтей помнить, что крепкий, без расстройств сон – залог здоровья, о котором нужно заботиться ежедневно?

Обязательные правила

Конечно, в идеале родители должны начать говорить с детьми об этом как можно раньше. Но ещё важнее – учить собственным примером, ведя здоровый образ жизни.

Готовьтесь ко сну. Всю дневную суету, волнения и переживания лучше оставить за порогом спальни. Непосредственно перед сном не стоит напрягать голову чтением и просмотром телепередач и фильмов, физические нагрузки тоже не способствуют быстрому засыпанию.

Всю дневную суету, волнения и переживания лучше оставить за порогом спальни. Непосредственно перед сном не стоит напрягать голову чтением и просмотром телепередач и фильмов, физические нагрузки тоже не способствуют быстрому засыпанию. Не переедайте. С переполненным желудком быстро не уснуть. Откажитесь перед сном от кофе, алкоголя, табака и обладающих мочегонными свойствами продуктов.

С переполненным желудком быстро не уснуть. Откажитесь перед сном от кофе, алкоголя, табака и обладающих мочегонными свойствами продуктов. Расслабьтесь. Гораздо легче попасть в царство Морфея с помощью тёплой ванны, дыхательной гимнастики, массажа, а также тихой и спокойной музыки (правда, она не должна сопровождать ваш сон всю ночь). Если уснуть сразу не получается, не заставляйте себя – релаксируйте.

Гораздо легче попасть в царство Морфея с помощью тёплой ванны, дыхательной гимнастики, массажа, а также тихой и спокойной музыки (правда, она не должна сопровождать ваш сон всю ночь). Если уснуть сразу не получается, не заставляйте себя – релаксируйте. Не забывайте о физкультуре. Физические нагрузки – одно из наиболее эффективных антистрессовых средств. Лучше всего заниматься физкультурой с 17 до 20 часов, но за 2 часа до отхода ко сну занятия стоит прекратить.

Физические нагрузки – одно из наиболее эффективных антистрессовых средств. Лучше всего заниматься физкультурой с 17 до 20 часов, но за 2 часа до отхода ко сну занятия стоит прекратить. Спите комфортно. Вашим индивидуальным требованиям во время сна должно отвечать всё: кровать, матрас, подушка, а также температура воздуха в помещении, уровень шума и освещённости. Не стоит забывать, что ночью нарушить сон может даже слабый свет.

Вашим индивидуальным требованиям во время сна должно отвечать всё: кровать, матрас, подушка, а также температура воздуха в помещении, уровень шума и освещённости. Не стоит забывать, что ночью нарушить сон может даже слабый свет. Соблюдайте режим. Ложиться и вставать в одно и то же время с небольшими поправками необходимо даже в выходные. Формула «в выходные отосплюсь!» может не только не помочь, но даже навредить. Время подъёма и отхода ко сну в дни отдыха не должно отличаться от аналогичного времени в обычные дни более чем на 2 часа. Проснувшись, старайтесь не валяться в постели больше четверти часа. Дневной сон сведите к минимуму.

Сомнологи считают, что стабильно поддерживать режим сна очень важно. Они называют это гарантией того, что при стрессовых событиях организм сможет быстро вернуться в исходное здоровое состояние.