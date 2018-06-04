Как провести лето без трагедий: правоохранительные органы дали практические советы родителям

С началом летних каникул наших детей подстерегает повышенная опасность на дорогах, у водоёмов, в лесу, на игровых площадках, в садах и во дворах. Поэтому взрослые должны проявить максимальный контроль за детьми и правильно организовать форму их отдыха.

В связи с этим Управление полиции Гагаузии опубликовало некоторые практические советы, которые должны соблюдать родители во избежание несчастных случаев. Таким образом, правоохранители рекомендуют:

формировать у детей навыки обеспечения личной безопасности;

проводить с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь;

решить проблему свободного времени детей.

Исходя из этого, Управление полиции рекомендует соблюдать ряд несложных правил, которые позволят уберечь своего ребенка от несчастного случая:

постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребёнок, контролируйте место пребывания детей;

не разрешайте разговаривать с незнакомыми людьми. Объясните ребёнку, что он имеет полное право сказать «нет» всегда и кому угодно, если этот «кто-то» пытается причинить ему вред;

чтобы не стать жертвой или виновником дорожно-транспортного происшествия, обучите детей правилам дорожного движения, научите их быть предельно внимательными на дороге и в общественном транспорте. Помните! Детям, не достигшим 14 лет, запрещено управлять велосипедом на автомагистралях и приравненных к ним дорогам, а детям, не достигшим 16 лет, скутером (мопедом);

проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, находясь с детьми на игровой или спортивной площадке, на прогулке.