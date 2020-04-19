Как прошло Пасхальное богослужение в Кафедральном соборе Кишинева (ФОТО)

Как прошло Пасхальное богослужение в Кафедральном соборе Кишинева (ФОТО)

Как и было рекомендовано, Пасхальное богослужение в Кафедральном соборе Кишинева состоялось минувшей ночью без прихожан. Службу провел митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир. 

Он помолился за излечение всех больных и попросил терпения и сил для врачей и для всего медицинского персонала, борющегося с коронавирусом. Всем, кто остался дома в эту ночь из-за пандемии, митрополит Владимир пожелал светлых праздников, здоровья и мира, радости и Божьей помощи.

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