Как прокомментировали утренний инцидент со вспыхнувшим авто представители АЗС

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У машины, которая загорелась сегодня утром на автозаправочной станции в столичном секторе Буюканы, были неполадки, связанные с техническим состоянием. Об этом заявил начальник отдела маркетинга АЗС Андрей Ляху.

– Инцидент до сих пор расследуется. Как я узнал от начальника станции, воспламенилась установка ГБО на метане. Водитель такси заправился, а после того, как завёл двигатель, система загорелась, – прокомментировал Ляху.

По его словам, первыми тушить пожар бросились сотрудники станции. Позже на место происшествия прибыла группа спасателей, которая полностью ликвидировала возгорание. В результате инцидента автозаправочная станция не пострадала, пишет tv8.md.

Напомним, что возгорание авто произошло этим утром на улице Каля Ешилор. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.