Как прокомментировали утренний инцидент со вспыхнувшим авто представители АЗС

Как прокомментировали утренний инцидент со вспыхнувшим авто представители АЗС

У машины, которая загорелась сегодня утром на автозаправочной станции в столичном секторе Буюканы, были неполадки, связанные с техническим состоянием. Об этом заявил начальник отдела маркетинга АЗС Андрей Ляху.

– Инцидент до сих пор расследуется. Как я узнал от начальника станции, воспламенилась установка ГБО на метане. Водитель такси заправился, а после того, как завёл двигатель, система загорелась, – прокомментировал Ляху.

По его словам, первыми тушить пожар бросились сотрудники станции. Позже на место происшествия прибыла группа спасателей, которая полностью ликвидировала возгорание. В результате инцидента автозаправочная станция не пострадала, пишет tv8.md.

Напомним, что возгорание авто произошло этим утром на улице Каля Ешилор. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md