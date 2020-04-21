Как проходит карантин в селе Брынзень Единецкого района (ФОТО)

Как проходит карантин в селе Брынзень Единецкого района (ФОТО)

Комиссия по чрезвычайным ситуациям ввела карантин в селе Брынзень Единецкого района с 20 апреля. В обеспечении безопасности в этом населённом пункте задействовано 36 сотрудников МВД и Минобороны, а также 10 единиц спецтехники.

Действия, предпринимаемые сотрудниками ГИЧС и Национальной армии, направлены на защиту граждан, а также на оказание необходимой поддержки местным органам государственной власти. С 20 апреля в населённом пункте действуют 3 поста. На въезде в село расположены палатки. Полицейские обеспечивают доступ бригад быстрого реагирования и тех, кто поддерживает местную инфраструктуру.

Жителям рекомендуется по возможности оставаться дома, соблюдать социальную дистанцию в случае посещения общественных мест и связываться с врачами при обнаружении симптомов, свойственных коронавирусу.

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