Как правильно выйти из поста? Советы врачей

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Люди, которые длительный период соблюдали рождественский пост, должны уделять особое внимание еде в праздничные дни и не переедать.

По словам врачей, переход на нормальную, иногда чрезмерно тяжёлую пищу после периода голодания с низким содержанием белка и витаминов может привести к холециститу и панкреатиту, передаёт moldpres.md.

– Питаться нужно осторожно, не следует есть много сразу или употреблять алкоголь в больших количествах, – говорят специалисты.

Врачи пояснили, что в праздничные дни людям, страдающим хроническими заболеваниями внутренних органов, целесообразно выбирать более легкие блюда, чередующиеся с салатами, овощами и зеленью.

– Люди не должны употреблять слишком много алкоголя, особенно энергетики, потому что они вызывают напряжение, учащенный пульс, агрессию, а в сочетании с алкоголем наносят еще больший вред организму. Кроме того, не нужно забывать о движении и прогулках после застолий, – обращают внимание медики.

Рождество является одним из 12 церковных праздников, которому предшествует 40-дневный пост.