Как поститься без вреда для здоровья — советы диетолога

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Самые распространённые ошибки в питании во время поста заключаются в том, что люди усиленно налегают на кондитерские изделия и картофель — продукты, не содержащие основных необходимых организму элементов. Диетолог Серджиу Мунтяну рассказал, что в этот период важно делать упор на бобовые, ведь они являются основным источником растительного белка. Фасоль, чечевица и нут должны присутствовать в рационе в течение всего поста.

Кроме бобовых, рекомендуется употреблять в пищу фрукты и овощи – сырыми либо после термической обработки. Как пишет ipn.md, овощи являются важным источником клетчатки и обеспечивают организм необходимыми витаминами. Обязательно должны присутствовать в рационе цветная капуста, брокколи, руккола. Помимо этого, необходимо употреблять корнеплоды: морковь, петрушку, сельдерей, свеклу. Диетолог добавил, что можно употреблять и соевые продукты, но не чаще двух раз в неделю.

Правильная постная диета оказывает положительное влияние на организм, поскольку способствует его очищению. В некоторых ситуациях постная диета не рекомендуется лицам с заболеваниями пищеварительного тракта, такими как гастриты или панкреатиты. Не рекомендуется поститься детям, беременным и кормящим грудью.