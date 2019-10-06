Как после войны: дорога, соединяющая Чобалакчию и Готешты, нуждается в срочном ремонте (ВИДЕО)

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Жители коммуны Чобалакчия и села Готешты Кантемирского района сетуют, что путь, соединяющий населенные пункты, давно разрушен и нуждается в ремонте. А это единственная дорога, по которой они могут добраться до Кагула.

Водитель автобуса рейса Кагул-Тараклия рассказал, что на днях ему пришлось просить пассажиров подтолкнуть микроавтобус, чтобы выбраться из ямы. Зимой приходится труднее всего, поэтому водители объезжают этот участок через Кантемир. Автовладельцы утверждают, что с тех пор, как дорогу построили, ее ни разу не ремонтировали.

По словам Госадминистрации дорог, на ремонт пути, протяженностью три километра, необходимо пять миллионов леев. Однако этих денег пока в бюджете нет.

– Мы уже сделали все необходимые расчеты и хотим на следующей неделе обсудить эту проблему в Министерстве экономики. Надеемся получить необходимое финансирование уже в нынешнем году, – сообщил глава Госадминистрации автомобильных дорог Георгий Курмей.

Стоит отметить, что дорогой пользуются жители четырех населенных пунктов. В общей сложности, это четыре тысячи человек.