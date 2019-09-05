Как после войны: десятки остановок в Кишинёве разрушены (ВИДЕО)

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Десятки остановок общественного транспорта в Кишинёве выглядят так, будто после войны. По мнению горожан, виновны в сложившейся ситуацией не только вандалы, но и местные власти, которые не уделяют этой проблеме должного внимания.

На улице Албишоара расположены по меньшей мере 5 остановок общественного транспорта, и состояние всех – катастрофическое. Крыши и стулья поломаны, а стены – разрисованы. Люди, которые ждут общественный транспорт, даже не подходят к остановкам, говорят, что присесть негде. А крыши остановок вряд ли спасут от дождя, передаёт tv8.md.

Представители примэрии говорят, что как раз сейчас идут работы по восстановлению остановок общественного транспорта. Они начались в июле, а за месяц было отремонтировано около 15 остановок. Примечательно, что в Кишинёве организовано приблизительно 700 остановок общественного транспорта, 650 из которых – павильоны, а остальные лишь отмечены дорожными знаками.

Согласно Кодексу о правонарушениях, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества влечет наложение штрафа в размере от 18 до 36 условных единиц (900 – 1 800 леев) или назначение наказания в виде неоплачиваемого труда в пользу общества на срок от 20 до 40 часов.