Как после бомбардировки: после сильных дождей улица в Оргееве превратилась в бездорожье (ВИДЕО)

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После вчерашних дождей улица в селе Сэмэнанкэ Оргеевского района осталась практически без асфальта. Дорога была полностью уничтожена.

Судя по видео, опубликованному в социальных сетях, асфальт вздулся, как намокший хлеб, в результате чего куски просто отвалились. На дороге образовались огромные ямы и ухабы. По таким дорогам не только на машине сложно проехать, но даже пешком пройти.

Напомним, что вчерашний дождь, который прошёл по всей стране, нанёс серьёзный ущерб. В гагаузских сёлах Котовское, Етулия и Чишмичой дождь уничтожил участки дороги и повредил сельскохозяйственные культуры. Кроме этого, в селе Чишмичой было уничтожено около 24 гектаров виноградников и 23 гектара вишнёвых и сливовых садов. Специальная комиссия подсчитывает нанесенный непогодой материальный ущерб.