Как после бомбардировки: дождь уничтожил дороги и затопил электроподстанцию в селе Кобань (ФОТО)

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Дождь нанёс ощутимый ущерб многим районам страны. Село Кобань в Глодянском районе, скорее всего, пострадало больше всех в результате ливней, прошедших в последние дни.

Районная комиссия по чрезвычайным ситуациям установила, что состояние дорог в селе стало катастрофическим, а на некоторых участках они вовсе не доступны для автомобилей и представляют опасность для пешеходов. Более того, в населённом пункте была затоплена электрическая подстанция, а также существует риск затопления региональных дорог, передаёт unimedia.md.

Кроме этого, трасса Хышдиень-Каменка существенно пострадала от потоков воды. Есть риск разрушения плотин в водохранилищах Каменки, Хышдиены, Лимбень Векь и Дану. По словам вице-председателя Глодянского района Иона Майкана, местные органы власти мобилизуют все доступные ресурсы для борьбы со стихией.

– Наших внутренних усилий всё же недостаточно для того, чтобы справиться со всеми проблемами, поэтому нам придётся обратиться за помощью к центральным органам власти, – отметил Ион Майкан.