Как получить ПМЖ Кипра в 2018 году

Приобрести ПМЖ Кипра можно всего за 60 дней благодаря вложению инвестиционных средств в один из предложенных вариантов. Кроме главного соискателя оформить постоянное место жительства на Кипре имеют право все члены его семьи.

Важный момент заключается в том, что власти острова не требуют постоянного проживания на территории Кипра, так что каждый заявитель может пользоваться резидентским статусом лишь при необходимости. Постоянное место жительства на данный момент уже получили множество деловых и состоятельных людей. Дополнительный статус резидента является для них запасным “аэродромом” в случае непредвиденных проблемных ситуаций.

Какие преимущества получает инвестор от ПМЖ на Кипре

короткий срок оформления карты ПМЖ – всего 60 дней;

возможность зарегистрировать свою предпринимательскую деятельность на территории острова и получать прибыль;

правительство не требует от соискателя постоянного пребывания на Кипре, но раз в 2 года резидент обязан посещать остров;

постоянное место жительства выдается на всю жизнь;

выгода от налогового обложения с выгодными ставками;

статус резидента передается по наследству и его можно оформить будущим детям, невестке, зятю;

через 7 лет владения картой ПМЖ каждый кандидат имеет право претендовать на гражданство Кипра;

возможность оформить статус налогового резидентства, прожив в государстве более двух месяцев;

свободный въезд без визовых документов в страны Шенгенского соглашения и Европейского союза.

Способы вложения денежных средств

выкуп недвижимого имущества на сумму не менее 300 тысяч евро. Можно купить несколько объектов жилой или коммерческой недвижимости за эту стоимость. Необходимо приобрести лишь первичное недвижимое имущество. открыть депозитный счет в банке на 3 года положив 30 тысяч евро. ежегодно необходимо предоставлять властям Кипра справку о доходах, на которой должна лежать сумма в 30 тысяч евро + по 5 тысяч евро за каждого материально зависимого иждивенца и по 8 тысяч евро за каждого родителя.

Каким требованиям должен соответствовать заявитель

отсутствие проблем с законом и штрафов;

предоставление справки, которая подтверждает несудимость;

наличие медицинской карты и страховки на себе и всех членов семьи;

возможность подтвердить легальность инвестиционных средств, которые находятся на счету в банке;

кредитная история без проблем;

личный визит на Кипр для сдачи биометрических сведений.

Кто может приобрести статус ПМЖ на острове

совершеннолетний главный соискатель; его жена или муж; их общие дети в возрасте до 18-ти лет; дети в возрасте до 25-ти лет, которые не состоят в браке и получают высшее образование на дневной форме обучения; иждивенцы должны полностью финансово зависеть от главного кандидата на постоянное место жительства; дети в любом возрасте с наличием какой-либо группы инвалидности; родители основного претендента, которые также должны иметь полную материальную зависимость от инвестора.

Этапы получения постоянного места жительства

Этап №1. Подписание документа о сотрудничестве с лицензирующим экономическую программу Кипра агентством. Внесение первой части оплаты на счет за услуги, предоставляемые миграционной компанией;

Этап №2. Открытие депозитного счета в кипрском банке;

Этап №3. Предоставление пакета документов, которые необходимы для оформления ПМЖ;

Этап №4. Ожидание положительного решения от правительства острова;

Этап №5. Осуществление личного визита на территорию государства для сдачи биометрических показаний и выдача статуса постоянного места жительства каждому члену семьи.

Какие документы следует подготовить главному инвестору

4 фотографии паспортного образца каждому члену семьи; копии всех страниц внутреннего паспорта; ксерокопия загранпаспорта; документ. подтверждающий покупку недвижимости на сумму не менее 300 тысяч евро; место жительства на территории Кипра; свидетельство о браке; свидетельство о рождении детей, младше 16-ти лет; выписка из банка о наличии открытого депозитного счета; письменное подтверждение законности денежных средств на банковском счету.