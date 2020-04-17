Как пережить заточение?

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Вынужденное пребывание в четырёх стенах уже на протяжении месяца из-за распространяющейся по всему миру пандемии вируса COVID-19 отрицательно сказывается на многих людях. Если вначале казалось, что этот карантин закончится через пару недель, то спустя месяц приходит понимание, что света в конце тоннеля ещё не видно.

Что делать, чем заняться, как пережить это вынужденное заточение, не заработав психологической травмы или, что ещё хуже, психического заболевания?

Мнение Сёминой-Гицу

Обсуждая с коллегами сегодняшнюю ситуацию, читая ленту в соцсетях, прихожу к выводу, что большинство людей сейчас находятся скорее в депрессии и состоянии бессилия. Сейчас хорошо бы позволить себе побыть в покое, который не предполагает всех этих вот «быстрее! выше! сильнее!».

Я предлагаю:

Объединяться в группы. Это может быть дружеский или профессиональный чат, в котором разрешено ныть и получать поддержку. У меня такой с подругами – «девичник», и формируется второй – профессиональный. Кроме того, мы в настоящее время участвуем в международном проекте и разрабатываем идею групп поддержки. Медленно, но верно и неумолимо внедрять распорядок дня, режим отдыха, питания, питья воды. И тут важно учесть слово «медленно». А то стали в соцсетях писать: «Я – плохая мама», «Я – плохая хозяйка», «Я ничего не успеваю». Хватит бичевать себя! Лучше скажите себе: «Сегодня не вышло. Ладно, попробую завтра». Куда вы спешите? Уже никто никуда не торопится! Поверьте: всё, что дети упустят сейчас, они повторят в следующем году. А сейчас важно: сегодня не получилось – попробую завтра. Так же спокойно начинаем думать о будущем. Просто слушаем всякие полезные советы и наполняемся энергией и интеллектуальным ресурсом. Поверьте, когда достаточно накопится, оно обязательно «выстрелит».

Людмила Сёмина-Гицу, психолог