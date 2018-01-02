Как отразится на гражданах Молдовы введенный Украиной биометрический контроль на границе

Украинские власти заверяют, что для молдаван не существует каких-либо ограничений в пересечении границы на основе не биометрических паспортов.

С 1 января Украина ввела биометрический контроль на границе. Молдаване, обладающие паспортами старого образца, однако усомнились, смогут ли теперь беспрепятственно въезжать на территорию соседней страны, сообщает tv8.md.

Как оказалось, Соглашение между правительствами Молдовы и Украины о безвизовых поездках дает гражданам нашей страны право на въезд, транзит и выезд из Украины на основании документов, предусмотренных соглашением, то есть в том числе и на основании не биометрических паспортов.

Ранее стало известно, что дизайн молдавских паспортов претерпит изменения.