Как отменить возраст?

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Простые правила питания для продления жизни

По мнению ВОЗ, пожилыми считаются люди после 60 лет. Однако реальный возраст – не всегда показатель старости. глубокие морщины, снижение памяти, Появление лишних килограммов и хронических заболеваний можно отсрочить. И это тем более актуально в нынешних реалиях, когда поработать, прежде чем выйти на пенсию, придётся подольше.

Как следует питаться, чтобы дольше не стареть, рассказывает доктор медицинских наук Алла Погожева.

– В среднем калорийность дневного рациона каждые последующие десять лет жизни после 40 лет должна снижаться на 7%. Так, у людей старше 60-ти она должна составлять 1800–2200 ккал. С возрастом уменьшается потребность в белках, жирах, углеводах, что связано со снижением физической активности и скорости обменных процессов. В то же время потребность в таких минеральных веществах, как кальций, магний, калий, железо, и в витаминах A, D, Е, В 12 остаётся достаточно высокой.

У людей старше 60 лет калорийность дневного рациона должна составлять 1800–2200 ккал.

Как правильно построить свой рацион?

Блюда из мяса, птицы и рыбы. Исключать их совсем из рациона не стоит, так как это источник белка. Недостаточное потребление его может привести к потере мышечной массы. Выбирайте нежирные сорта мяса – говядину, телятину, баранину, ягнёнка, кролика, курицу, индейку. Мало жира содержат такие виды речной рыбы, как судак, щука, карп, а из морской – тресковые сорта. При варке мяса, птицы, рыбы пуриновые основания (причина возникновения подагры, причём в мясе пуринов больше) переходят в бульон, поэтому использовать его, скажем, для приготовления супа нежелательно и первый бульон в таком случае надо сливать. Вообще супы на мясном и рыбном бульонах допускаются не чаще 2–3 раз в неделю. В остальные дни готовьте вегетарианские супы – крупяные, молочные, овощные, фруктовые. Что касается горячего второго блюда, то в день достаточно порции в 80 – 100 г мяса или птицы.

А вот морскую жирную рыбу как источник омега-3 для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний (скумбрию, сардину, лосось, палтус, сельдь иваси) рекомендуется употреблять по 300–400 г в неделю в запечённом или консервированном виде.

Яйца – тоже источник белка. Пожилому человеку достаточно 2–3 яйца в неделю всмятку или в виде омлета. Яичный белок можно употреблять каждый день.

Молочные продукты – это не только белок, но и кальций для профилактики остеопороза. Ешьте обезжиренный творог – ежедневно по 100 г. А вот сыром не увлекайтесь – в нём много жира, холестерина и соли. Выбирайте не острые и не солёные сорта, достаточно 10 – 30 г в день. Если вы хорошо переносите молоко, его дневная норма должна составлять 300–400 г, переносимость плохая – молоко можно кипятить, добавлять в чай или в кофе. Допускается даже сливочное масло в готовой пище – не более 5 – 10 г в день.

Кисломолочные продукты. Положительное действие их связано с наличием молочнокислой палочки, поддерживающей нормальный состав кишечной микрофлоры, что препятствует развитию гнилостных процессов в кишечнике и улучшает антитоксическую функцию печени. Рекомендуется ежедневно употреблять 200 г кефира, лучше в вечерние часы, перед сном. Для устранения запоров можно добавить в него 1 ст. ложку растительного масла, хорошо размешав. Сметану ограничьте 1 столовой ложкой в день, если любите приправлять ей салаты или супы.

Зерновые и бобовые. Из круп наиболее полезны гречка и овсянка. Из хлеба – ржаной, из муки грубого помола или из цельного зерна, либо с добавлением отрубей. Каши, бобовые и хлеб можно съедать до 300 г в день (это пара кусочков хлеба и порция каши, гарнир из фасоли и т. д.).

Растительноее масло – подсолнечное, кукурузное, оливковое, рапсовое, рыжиковое, соевое и др. Допустимая норма – 20 – 25 г в день, или 1–1,5 столовые ложки.

Сахар и сладости. Количество сахара во всех блюдах и продуктах не должно превышать 30–50 г в день. Сладости лучше заменить на фрукты, ягоды, мёд, сухофрукты, где сахар представлен в основном фруктозой.

Свежие фрукты и овощи – 500 г в день. Это источник пищевых волокон, которые способствуют снижению уровня холестерина и глюкозы в крови, препятствуют их всасыванию в тонкой кишке, оказывают положительное влияние на процессы свёртывания крови. Особенно полезны оранжевые овощи и фрукты, а также тёмно-зелёные овощи – в них больше антиоксидантов (витамины Е, С, каротиноиды: b-каротин, лютеин и ликопин, а также флавоноиды, фенольные кислоты, катехины, антоцианы и др.).

Поваренную соль ограничьте 5 г в день. Старайтесь исключать из рациона солёности (солёную сельдь, солёные огурцы, грибы), злоупотребление которыми способствует повышению артериального давления, задержке жидкости в организме, затруднению работы сердца.

Юлия Борта

Что ещё следует ввести за правило?

1–2 раза в неделю устраивайте постные дни.

Не забывайте про продукты с повышенным содержанием солей магния и калия: пшено, рис, овсяная крупа, чернослив, курага, капуста, морковь, свёкла, картофель, орехи, молоко, говядина, отрубной или цельнозерновой хлеб.

пшено, рис, овсяная крупа, чернослив, курага, капуста, морковь, свёкла, картофель, орехи, молоко, говядина, отрубной или цельнозерновой хлеб. Регулярно пополняйте в организме витамины С и Р. Источниками их являются отвар шиповника, апельсины, киви, сладкий красный перец, черноплодная рябина, смородина, петрушка, укроп, зелёный лук.

Источниками их являются отвар шиповника, апельсины, киви, сладкий красный перец, черноплодная рябина, смородина, петрушка, укроп, зелёный лук. Включайте в питание продукты с повышенным содержанием витаминов группы В: хлеб из муки грубого помола, зернобобовые, крупы – гречневую, овсяную, пшено, молочные продукты, рыбу.

хлеб из муки грубого помола, зернобобовые, крупы – гречневую, овсяную, пшено, молочные продукты, рыбу. Питайтесь часто, но понемногу (4–5 раз в день).

Старайтесь готовить блюда без добавления жира. Рекомендуется варить, тушить, запекать, готовить на пару с использованием микроволновой печи, аэрогриля, сковороды с тефлоновым покрытием и др.

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Яйца и ещё некоторые продукты, которые продлевают жизнь

Если съедать в день одно яйцо, снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти – это доказали китайские учёные. То есть разумное употребление яиц продлевает жизнь. Но яйца – не единственный продукт, который защищает от болезней и работает на продолжительность жизни. Рассказываем, какие продукты продлевают жизнь и борются со старением.

Брокколи

Зелёная капуста по праву считается одним из самых полезных овощей. Рекордсмен по содержанию витамина А, богата витаминами группы B, содержит много кальция, железа и дневную норму витамина C в 100 граммах. Брокколи рекомендуют для диеты сердечников, для выведения холестерина из организма, для нормализации уровня сахара в крови.

Шпинат

Шпинат считается одним из самых полезных продуктов. Он занимает третье место в мире по содержанию фолиевой кислоты и входит в тройку лучших продуктов для поддержания зрения. В шпинате содержатся 13 флавоноидов, действующих как антиоксидантные, антивозрастные и противораковые вещества. Полезнее всего есть шпинат в свежем виде, добавляя в салаты, но и в тушёном виде он не теряет своих полезных свойств.

Яблоки

Одно зелёное яблоко содержит четверть суточной нормы витамина С, на 50% больше витамина А, чем апельсин, большое количество калия и железа, пектины, которые улучшают пищеварение, обмен веществ и выводят холестерин из организма, йод, цинк, соли магния… Если ежедневно есть яблоки, то можно улучшить процесс пищеварения и даже похудеть, так как в яблоках содержится фолиевая кислота, которая притупляет аппетит.

Зелёный чай

В зелёном чае содержатся витамины Е и С, а также флавоноиды, которые оказывают антивозрастной эффект. Зелёный чай хорош для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Оливковое масло

Ненасыщенные жирные кислоты, входящие в него (их в оливковом масле в 3,5 раза больше, чем в любом другом), предупреждают болезни сердца и сосудов, нормализуют артериальное давление, защищают от диабета и ожирения.

Рыба

Источник полезных жиров, особенно полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Не зря японцы – нация долгожителей – положили в основу своего рациона рыбу. Небольшая порция хорошей жирной рыбы в день защитит клетки от старения, укрепит стенки сосудов и понизит давление.

Куркума

Прекрасный антиоксидант и вообще необычайно полезная пряность. В ней содержится куркумин, который защищает клетки и обладает противораковым эффектом. Куркума помогает нормализовать уровень сахара в крови, богата йодом, железом, фосфором, витаминами К, В, С. Наконец, куркума борется с воспалительными процессами в организме.

Важно не только то, что вы добавляете полезные продукты в рацион, но и то, как вы их готовите. Если яйца ежедневно будут в рационе в виде яичницы с беконом, то они могут нарушить работу печени и спровоцировать набор лишнего веса, что никому не продлит жизнь. Поэтому готовить даже самые полезные продукты нужно щадящими способами с небольшим количеством жира. Лучше употреблять продукты сырыми или минимально обработанными (бланшировать), готовить на пару или запекать. Жарка во фритюре, сочетание с большим количеством сахара, соли, муки не продлевает жизнь.