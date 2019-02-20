Как освободить Молдову?

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О том, как правильно распорядиться своим голосом на выборах

Выборы 2019 года отличаются особой свирепостью. Админресурс, подкуп избирателей, вброс компромата на оппонентов власти достигли чудовищных размеров.

Запугать, обмануть, подкупить…

На самом деле у этих выборов есть своя специфика. Она состоит в том, что маразм власти достиг апогея.

Впервые на выборы допущена целая орда фигурантов уголовных дел – Д. Киртоакэ (ЛП), И. Шор (Партия ШОР), А. Калинин (Партия регионов). Р. Усатый («Наша Партия») хоть и не участвует в выборах, но делает заявления, вбрасывает компромат против ПСРМ. Брошена целая орда спойлеров, которые должны урвать голоса у ПСРМ и блока ACUM, дабы сохранить у власти ДПМ. Против ПСРМ работают ПКРМ, «Наша Партия», Партия регионов, Партия ШОР. Против блока ACUM – ЛП Киртоакэ, Антимафия. Лакеи о ДПМ ничего не говорят. Они бьют исключительно по оппозиции, главным образом по ПСРМ. За рубежом открыты 125 участков ‒ на 25 больше, чем в 2016 году! Из них 98 ‒ на Западе и лишь 11 ‒ в России! А ведь в РФ, согласно официальным данным, проживают/работают 500 тыс. молдаван. То есть их тупо лишили права голоса, чтобы они, не дай бог, не проголосовали за ПСРМ. В Канаде и в США дошли до абсурда – участки открыли возле баптистских церквей, чтобы обеспечить победу пастора-баптиста В. Гилецкого! Если вначале было решено в Приднестровье открыть 47 участков для голосования, то 12 февраля ЦИК принял вопиющее решение ‒ уменьшить их количество до 25! То есть в два раза. Участки из Приднестровья были перемещены на территорию Правобережья, чтобы граждане не смогли дойти и проголосовать! Как вы думаете, против кого было принято это решение? думаем, ответ очевиден – против ПСРМ. В течение этой предвыборной кампании было вылито огромное количество грязи, использованы компромат и фальшивки. Большую часть вбросили Калинин, Шор, Усатый. Они взяли на себя роль сливных бачков против ПСРМ, отрабатывая заказ власти. Оказывается, президент и ПСРМ виноваты и в краже миллиарда, и в бедности, и в беспределе! Это они стоят за всеми коррупционными схемами, а не власть. Причём, очевидно, дальше будет больше. Чтобы избежать тюрьмы, эти фигуранты уголовных дел готовы пойти на любую мерзость. Против блока ACUM слив шёл через Telegram, где появилась переписка правых лидеров с молдавскими НПО. Любопытно, что в этой переписке экс-коммунист Г. Петренко предлагает связывать Додона с Плахотнюком. Мол, только так можно будет уничтожить ПСРМ! И правые так и сделали, использовав везде бином, тандем ПСРМ – ДПМ. Эти выборы отмечаются небывалым подкупом электората. Размах просто пугает. Партия ШОР ежедневно устраивает пышные пиры в районных центрах, заполняя залы обнищавшими пенсионерами. Там им выдают пакеты с гречкой, тушёнкой, предлагают деньги за голос в пользу партии. ДПМ, по некоторым данным, тоже вбросила крупные суммы (150 – 200 тыс. леев) во все примэрии, будучи уверенной в возможности тотального подкупа всех сёл страны. Однако главная специ-фика этих выборов в другом: ещё никогда не было такой атмосферы всеобщего страха. Об этом в рамках пресс-конференции заявил секретарь по идеологии Партии социалистов Ион Чебан «Я имею в виду примаров, которые запугивают граждан, директоров образовательных и медицинских учреждений, представителей служб социальной защиты и многих других. Оказывается давление на экономических агентов, некоторых заставляют делать заявления в поддержку Демократической партии. Всё это очень нас беспокоит. Мы призываем всех не поддаваться на запугивания, никто не может оказать давление на вас там, где вы будете ставить штамп».

Проще говоря, граждан запугивают тем, что если они не проголосуют «как надо», их уволят с работы, оставят без пенсии, зарплаты и так далее. Уже есть информация, что в некоторых трудовых коллективах заставляют делать фотографии, демонстрирующие, за кого голосовали! Но кроме персонального запугивания, используются и коллективные страхи – майдан, выиграют социалисты! Некоторые близкие к власти аналитики уже открыто пишут о развале страны и апокалипсисе, если придёт оппозиция. Ну точь-в-точь как в 2014 и в 2016 годах.

Что есть, то и было…

На самом деле всё, что делает власть сегодня, она делала и ранее. Просто сегодня масштабы достигли абсурда.

Пишем мы про лакеев власти – Партии ШОР, «НП», ПР, ПКРМ. А что, в 2014 году у нас не было Партии коммунистов-реформаторов и блока «За Таможенный союз»? Реформаторы отняли голоса у ПКРМ, БЗТС – у ПСРМ! Вместе они украли 8% голосов! А что, мы не имели «сливных бачков», то есть Ренато Усатого и других? В 2015–2016 гг. Усатый вбрасывал записи прослушек и компромат на В. Филата, сегодня – на И. Додона. Тогда он работал на ДПМ – и сейчас тоже. Просто сегодня Усатому помогают ШОР, Воронин и Калинин. Но суть всё та же – дискредитировать, забросать грязью, вызвать разочарование у электората. И сохранить тем самым АЕИ у власти. Потом, конечно, выяснится, что всё это ложь, но будет уже поздно.

А разве у нас не было лидеров, которые требовали бойкотировать выборы, как это сделал Воронин на президентских выборах? Ведь задача была в том, чтобы левые избиратели остались дома, а правые вышли на голосование. Тогда в выборах участвовало 52% населения, то есть на 4% меньше обычного. И. Додон победил, но победа была на грани.

А разве людей и раньше не запугивали? Запугивали. Но это говорит лишь об одном – о страхе самой власти. И если люди на миг перестанут бояться, то власть падёт, рассыплется. И уж тем более она падёт, если люди готовы защищать свой выбор.

Следовательно избиратель должен чётко понимать: вся грязь против ПСРМ преследует одну цель – сохранить олигархов у власти.

Как не допустить прихода к власти в Молдове очередного АЕИ?

10 лет подряд как бы ни голосовали наши граждане – всё равно получается Альянс за европейскую интеграцию.

Рискуя показаться банальным, выскажу пару рекомендаций.

Не голосуйте за «независимых». На второй же день они вступают в Демпартию. Так было в Народном собрании Гагаузии. ДПМ, не имея ни одного голоса, получила большинство – значит голосовать надо только за партийных кандидатов! Не голосуйте за граждан с уголовными делами. Они тоже на второй же день вступят в Демпартию. Генпрокурор знает почему. Не голосуйте за партии с рейтингом на уровне плинтуса (1‒2%). Они не пройдут, а их голоса отойдут АЕИ. Речь – о ПКРМ, «Нашей Партии», Партии регионов, ЛП и т. д. Не голосуйте за вассалов ДПМ. Речь – о ПКРМ, Партии ШОР, Партии регионов, «НП» Усатого. Если они пройдут в парламент, тут же создадут альянс с ДПМ и дадут ей всю власть! Они не критикуют ДПМ, их лидеры – партнёры ДПМ. Не голосуйте за клонов. Клоны – это партии с похожими названиями/символами с партиями-фаворитами предвыборной гонки. У нас это Партия регионов, которая украла у ПСРМ символ – звезду. Обращаем внимание, что у Партии регионов под звездой находится квадрат, а у ПСРМ – чистая звезда.

Будьте внимательны со спойлерами. В 2014 году альянс запустил блок «За Таможенный союз» (М. Формузал и В. Шелин). Блок набрал 5%, украв их у левых партий. То же самое было и с Партией коммунистов-реформаторов – 5%. Вот так альянс сохранился у власти. Особое внимание партиям, которые призывают к бойкоту выборов или к уничтожению бюллетеней. Это прислужники режима. Они критикуют левых, пытаясь вызвать апатию, дабы победа досталась правым.

Напомним, что в 2014 году Ренато Усатый призвал уничтожить бюллетени. 4% граждан так и сделали. Альянс сохранил власть.

В 2016 году Владимир Воронин на радость послу США призвал всех граждан бойкотировать президентские выборы. Правые вышли поголовно, 6 – 7 % левых – нет. Победа Игоря Додона оказалась на грани! Не отдавайте свои голоса блоку ACUM. Это бывшие бизнес-партнёры ДПМ и её политические партнёры по АЕИ.

Голосуя за ACUM, вы голосуете за АЕИ, а значит ‒ за коррупцию, бедность, беспредел и русофобию в придачу. Кто не верит – спросите посла США. Он открыто заявил, что после выборов АЕИ возродится.

Богдан Цырдя, политолог

P. S. Подарки берите у всех, но голосуйте, как надо.

КСТАТИ

Ментальная защита

Безусловно, в последние дни олигархи пойдут на всё, чтобы дискредитировать оппозицию. Обвинения в коррупции, убийствах, в краже миллиарда, в изнасилованиях мёртвых могут показаться невинной шалостью на фоне того, что могут вбросить эти господа.

Сегодня технологии позволяют смонтировать всё. Показать вас с хоботом, рогами, хвостом, одетым, раздетым, убивающим, насилующим и т. д.

Даже святых апостолов, прости нас господи, могут показать в таких ипостасях, что сам леший перекрестится. К некоторым нашим политикам даже в постель залезли, пытаясь их уничтожить. Последний пример – Майя Санду, против которой вбросили фальшивые фото с сексуальным подтекстом.

Поэтому избавиться от олигархата можно только через ментальную защиту, только через ценностный щит.

Ведь самое главное – не вся эта грязь. Самое главное – это справедливость, равенство, дружба с Россией, независимость, демократический социализм, православие и… Свобода. Самое главное – это сам человек, его права, мечты, надежды. А за это нужно бороться, и эти ценности нужно уметь защищать.