Как обстояла ситуация в тюрьмах страны на прошлой неделе

Как обстояла ситуация в тюрьмах страны на прошлой неделе

По состоянию на прошлую неделю в тюрьмах страны находилось 6 583 человека. 47 были освобождены, 28 – задержаны и помещены в следственные изоляторы.

По данным пресс-службы Национальной администрации пенитенциарных учреждений, в службу экстренной медпомощи 112 было произведено 7 звонков. В ходе обыска на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили 7 л алкоголя, 1 пакетик с предположительно наркотическим веществом и другие запрещенные к передаче вещи.

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