Как обстояла ситуация в тюрьмах страны на прошлой неделе

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По состоянию на прошлую неделю в пенитенциарных учреждениях страны находилось 6 565 человек. 35 человек были освобождены, 25 – задержаны и помещены в следственные изоляторы.

Согласно отчёту НАПУ, 17 заключённым понадобились услуги неотложной службы 112.

В ходе обыска на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили 5 пакетов с предположительно наркотическим веществом, 7 мобильных телефонов, 1,5 л алкоголя и другие предметы, запрещённые к передаче заключённым.

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