Как обстояла ситуация в тюрьмах страны на прошлой неделе

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По состоянию на прошлую неделю в пенитенциарных учреждениях страны находилось 6 577 человек. 25 человек были освобождены, 21 – задержаны и помещены в следственные изоляторы.

Как передаёт пресс-служба НАПУ, 9 заключённым понадобились услуги неотложной службы 112.

В ходе обыска на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили 6 мобильных телефонов, 2 л алкоголя, 6 пакетов с предположительно наркотическим веществом и другие предметы, запрещённые к передаче заключённым.

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