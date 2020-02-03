Как обстояла ситуация в молдавских тюрьмах на прошлой неделе

0

По состоянию на прошлую неделю в пенитенциарных учреждениях страны находилось 6 734 человека. 53 человека были освобождены, 68 – задержаны и помещены в следственные изоляторы.

По данным пресс-службы Национальной администрации пенитенциарных учреждений, для заключённых было проведено 262 учебных часа по поведенческой психологии и школьной программе. В них приняли участие 3 080 человек.

Кроме того, в больницу пенитенциара Прункул были госпитализированы и получили медицинскую помощь по состоянию здоровья 24 задержанных из 11 тюрем страны. В службу экстренной медпомощи было произведено 11 звонков.

На контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили 3 мобильных телефона, 50 евро, 215 леев и другие предметы, запрещённые к передаче заключённым. Задержанные гражданские лица были переданы в руки полиции.