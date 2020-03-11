Как обстоит ситуация с коронавирусом в Молдове к этому часу: заявления министра

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По состоянию на утро 11 марта число официально подтвержденных случаев коронавируса в нашей стране осталось прежним – 3. Все они были завезены в Молдову из Италии.

В то же время с подозрением на вирус в больнице Тома Чорбэ находятся 14 взрослых. Еще 8 человек – в детской инфекционной больнице: 6 детей и 2 мамы. Несмотря на предупреждения врачей временно отказаться от путешествий в пораженные вирусом страны, одна из мам сознательно вывезла своих детей…на шопинг в Милан.

– Теперь и мама, и дети лежат с подозрением на коронавирус. Вторая мама также отправилась с ребенком в Италию, несмотря на то, какая там ситуация. Хочу снова призвать граждан: если нет срочности в таких поездках, воздержаться от них. Эти случаи говорят сами за себя, – отметила она.

У всех граждан с подозрением на коронавирус были взяты необходимые анализы. Их результаты сообщат на брифинге Минздрава в 16.00.

В то же время, говоря о подтвержденных вчера случаях, Думбрэвяну отметила, что были выявлены все люди, контактировавшие с инфицированными.

В заключение министр снова призвала граждан быть бдительными и внимательными. Всех, кто возвращается из стран, затронутых вирусом, настоятельно просят быть на карантине в течение 14 дней, наблюдать за состоянием здоровья и, в случае появления симптомов, сообщить об этом семейному врачу или позвонить по номеру 112. Всех остальных призывают строго соблюдать правила гигиены: чаще мыть руки, использовать дезинфектанты и обеспечить ими детей. По возможности следует исключить посещение мест массового скопления людей.