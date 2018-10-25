Как обстоит ситуация с корью в Молдове на данный момент

Министерство здравоохранения информирует, что в период с 1 января по 24 октября 2018 года было зарегистрировано 306 подтвержденных случаев заболевания корью.

Рост числа случаев заболевания был зарегистрирован в период с 1 по 31 августа – тогда было подтверждено 239 случаев. В период с 1 по 30 сентября было зарегистрировано 19 случаев заболевания корью, а в период с 1 по 8 октября о случаях с подозрениями на корь сообщено не было. В то же время в начале текущей недели стало известно о двух подозрениях на корь: в Кишиневе и в Сороке.

Наиболее подверженными заболеванию территориями страны с 1 января по настоящее время являются: Чадыр-Лунга (164 случая), Вулканешты (35), Дрокия (21), Унгены (20), Кишинев (14), Тараклия (12), Кагул (10), Кантемир (10), Окница (7), Ниспорень (4), Глодень (3), Сорока (3), Хынчешты (1), Рышканы (1), Тирасполь (1). На всей территории республики сохраняется желтый код в связи с опасностью распространения заболевания.