Как обстоит ситуация на национальных трассах к этому часу

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Министерство экономики и инфраструктуры информирует, что на данный момент все национальные трассы доступны, а движение на них производится в условиях зимы.

По данным ведомства, некоторые трассы покрыты снегом, в том числе Кишинёв-Оргеев-Сорока-Отаки, Кишинёв-Одесса, Кишинёв-Унгены-Скулены, Кишинёв-Леушены, Кишинёв-Дубасары, Кишинёв-Бендеры, Анений Ной-Каушены, Резина-Оргеев, Отаки-Единцы, Бельцы-Фалешты-Скулены и Бельцы-Саратены.

На национальных дорогах ведутся постоянные работы по уборке снега, обеспечивается дорожное движение. На данный момент 207 специальных машин распределили 1712,4 тонн реагента, и были задействованы 244 рабочих. В данной связи Министерство экономики и инфраструктуры рекомендует участникам движения соблюдать ПДД, в особенности в том, что касается оснащения автомобилей и их вождения зимой.

Для получения оперативной информации об условиях на дорогах можно обращаться по номеру “нон-стоп”: (022)22-55-30; (022)74-89-61 или по адресу электронный почты serviciu@asd.md. Также для того, чтобы увидеть состояние дорог к этому часу, можно зайти на сайт www.asd.md.