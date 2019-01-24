Как обстоит ситуация на национальных трассах к этому часу

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Министерство экономики и инфраструктуры рекомендует пешеходам и водителям быть предельно внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения, следовать дорожным указателям и не выезжать без необходимого оборудования.

По данным пресс-службы ведомства, на всех трассах страны проводятся работы по патрулированию и борьбе с гололёдом, поэтому дорожное движение на данный момент безопасно. В технологическом процессе были задействованы 325 единиц специализированной техники, 2 107 тонн противоскользящего реагента и 368 дорожных рабочих.

В этих погодных условиях водителям рекомендуется не превышать скорость движения в населённых пунктах и за их пределами, соблюдать большую дистанцию между транспортными средствами, чтобы в необходимой ситуации успеть затормозить, и не парковать автомобили под деревьями.

Для получения оперативной информации об условиях на дорогах можно обращаться по номеру “нон-стоп”: (022)22-55-30; (022)74-89-61 или по адресу электронный почты serviciu@asd.md. Также для того, чтобы увидеть состояние дорог к этому часу, можно зайти на сайт www.asd.md.